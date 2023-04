AMD Zen 5 i Zen 6 - poznaliśmy kodowe nazwy rdzeni oraz litografie, w których powstają

Procesory AMD Zen 4 nadal stanowią spory powiew świeżości dla całego rynku. Co więcej, dopiero co zadebiutowały kolejne układy z rodziny, które zostały wyposażone w pamięć 3D V-Cache. Wydaje się więc, że jest jeszcze za wcześnie by rozmawiać o kolejnych generacjach Ryzenów, jednak wygląda na to, że Czerwoni wcale nie spoczywają na laurach i w pocie czoła pracują nad kolejnymi architekturami. Zdradza to wpis jednego z pracowników AMD.

Rdzenie Zen 5 określane są wewnętrznie jako Nirvana i powstają w procesie 3 nm, natomiast rdzenie dla chipów Zen 6 oznaczane są jako Morpheus i wygląda na to, że projektowane są pod kątem litografii 2 nm.

Nowe informacje pochodzą od niejakiego Md Zaheera, który wydaje się być starszym inżynierem ds. projektowania krzemu w AMD. Jego wpis w serwisie LinkedIn przez pewien czas zawierał informacje dotyczące kodowych nazw rdzeni dla przyszłych procesorów oraz litografii, w których mają być wytwarzane. Aktualnie dane te są niewidoczne, jednak w sieci nic nie ginie. Wiemy więc, że rdzenie Zen 5 określane są wewnętrznie jako Nirvana i powstają w procesie 3 nm, natomiast rdzenie dla chipów Zen 6 oznaczane są jako Morpheus i wygląda na to, że projektowane są pod kątem litografii 2 nm.

Zen Zen+ Zen 2 Zen 3 Zen 4 Zen 5 Zen 6 Rdzenie ? ? Valhalla Cerberus Persephone Nirvana Morpheus CCD ? ? Aspen Highlands Breckenridge Durango Eldora ? Litografia 14 nm (GF) 12 nm (GF) 7 nm (TSMC) 7 nm (TSMC) 5 nm (TSMC) 3 nm 2 nm Premiera 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2022 r. 2024 r. ?

Wedle powyższego screenu prace nad energooszczędnością rdzeni układów Zen 4 rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2020 roku, a jak wiemy, debiut procesorów odbyć się w trzecim kwartale 2022 roku. To może oznaczać, że ​​od rozpoczęcia prac do premiery procesorów mija ok. 2,5 roku. Obecnie zakładamy, że procesory Zen 5 najprawdopodobniej pojawią się w drugiej połowie 2024 r., podczas gdy układy Zen 6 zadebiutują gdzieś w drugiej połowie 2025 r. lub nawet później. Są to jednak tylko przewidywania. Warto dodać, że AMD opracowuje również modele Zen 5c, które mają cechować się hybrydową budową i - według plotek - mogą powstać w litografii 4 nm. Nadal jest więc sporo niewiadomych.

