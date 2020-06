AMD SmartShift w 2020 roku pojawi się tylko w jednym notebooku

W momencie debiutu procesorów AMD Ryzen serii 4000 dla laptopów, producent bardzo chwalił sobie technologię AMD SmartShift, w zamyśle której karta graficzna oraz procesor APU Renoir współdzielą budżet energetyczny i w danym momencie więcej budżetu może być kierowane albo do CPU albo do GPU, w zależności od tego który podzespół jest bardziej obciążony. Tym samym w grach lub programach mamy otrzymać jeszcze wyższą wydajność. Oczywiście by AMD SmartShift działał optymalnie, wymagana jest obecność procesora APU Renoir oraz karty graficznej Radeon NAVI w jednym laptopie. Dotychczas zaprezentowano jednak tylko jedno urządzenie - Dell G5 15 SE i wygląda na to, że będzie to jedyny sprzęt w 2020 roku, który będzie wspierał technologię AMD SmartShift.

Dell G5 15 SE będzie jedynym laptopem w tym roku wyposażonym w procesory AMD Renoir oraz układy graficzne Radeon RX NAVI. Tym samym sprzęt będzie ekskluzywnie posiadał technologię AMD SmartShift, o czym oficjalnie poinformował Frank Azor.

Frank Azor, który obecnie zajmuje się działem gamingu w firmie AMD, potwierdził, że w tym roku tylko jeden notebook będzie wyposażony w procesory AMD Ryzen serii 4000 oraz karty graficzne Radeon NAVI. Tym samym jako jedyny będzie w stanie obsłużyć technologię SmartShift. Mowa oczywiście o laptopie Dell G5 15 SE, który został już zaprezentowany i obecnie wchodzi do sprzedaży na poszczególnych rynkach. Frank Azor jasno nie omówił, dlaczego tylko ten jeden sprzęt będzie wyposażony w podzespoły AMD oraz technikę SmartShift, jednak ze słów można wywnioskować, że to jest to pewna umowa pomiędzy Dellem a AMD na wyłączność.

AMD jednocześnie potwierdziło, że obecnie trwają prace, by od początku 2021 roku zaoferować kolejne urządzenia wspierające technologię współdzielenia budżetu energetycznego pomiędzy procesorem APU i kartą graficzną. Kolejnych laptopów z Ryzenami oraz kartami Radeon NAVI spodziewamy się zatem najwcześniej w 2021 roku. Co ciekawe, portal VideoCardz ujawnia także problemy stojące za funkcją NVIDIA Advanced Optimus, która została zaprezentowana wraz z kartami GeForce RTX SUPER dla laptopów. Okazuje się, że producenci nie są skorzy do implementacji, bowiem NVIDIA narzuca dość restrykcyjne wymagania dotyczące jakości ekranu. Producenci laptopów wolą z kolei oszczędzać na tym elemencie, tym samym nie przechodząc certyfikacji NVIDII.

Źródło: VideoCardz