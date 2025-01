AMD Ryzen 9 9950X przetestowany w Geekbench 6.3. Porównujemy wydajność nowej generacji procesorów na architekturze Zen 5

Zdaje się, że tradycją w naszej branży jest to, że tuż przed dużymi premierami procesorów i kart graficznych w sieci zaczynają pojawiać się anonimowe testy nadchodzących produktów. W przypadku jednostek CPU AMD Ryzen 9000 z rodziny Granite Ridge nie jest inaczej. Dlatego przy okazji pojawienia się wyników najwyżej pozycjonowanego procesora Ryzen 9950X w Geekbench 6, postanowiliśmy zebrać dostępne wyniki w jednym miejscu i je porównać.

AMD Ryzen 9 9950X został przetestowany w Geekbench 6.3, osiągając 3359 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 20550 punktów w teście wielordzeniowym. Jak wygląda wydajność tego procesora na tle niżej pozycjonowanych i starszych jednostek CPU?

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się testy niżej pozycjonowanych jednostek AMD Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X, które uwzględniliśmy w poniższej tabeli. Warto dodać, że mamy również wgląd w wydajność procesora Ryzen 9 9900X w benchmarku Cinebench R23. Najnowsze testy w Geekbench 6.3 przynoszą nam wyniki dla następujących CPU: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X i ponownie Ryzen 9 9700X. Najmocniejszy chip, Ryzen 9 9950X, uzyskał 3359 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 20550 punktów w teście wielordzeniowym. Stanowi to wzrost osiągów o 12,44% dla pojedynczego rdzenia oraz 6,18% w teście wielowątkowym względem średnich wyników dla starszej topowej jednostki AMD Ryzen 9 7950X.

Geekbench 6 Single-Core Geekbench 6 Multi-Core AMD Ryzen 9 9950X 3359 punktów 20550 punktów AMD Ryzen 9 7950X 2941 punktów 19280 punktów AMD Ryzen 9 9900X 3231 punktów 18064 punktów AMD Ryzen 9 7900X 2925 punktów 17852 punktów AMD Ryzen 7 9700X 3255 / 3312 punktów 15634 / 16431 punktów AMD Ryzen 7 7700X 2912 punktów 15272 punktów AMD Ryzen 5 9600X 3284 punktów 14594 punktów AMD Ryzen 5 7600X 2868 punktów 12830 punktów

Procesor Ryzen 9 9900X uzyskał wyniki 3231 punktów dla pojedynczego rdzenia oraz 18064 punktów dla wielu rdzeni. Jest to wzrost odpowiednio o 9,47% i 1,17% w porównaniu do Ryzen 9 7900X. AMD Ryzen 7 9700X omówiliśmy już w tym miejscu. To, co jednak możemy zauważyć dysponując drugim testem, to różnice w wynikach. Mogą one wynikać z włączenia techniki PBO (Precision Boost Overdrive) podczas testów. Najbardziej zauważalne różnice w wydajności występują w testach pojedynczego rdzenia, gdzie nowa generacja osiąga przyrost punktów oscylujący wokół 300 punktów. Zdecydowanie największe różnice można zauważyć w niżej pozycjonowanych jednostkach, takich jak Ryzen 5 9600X, gdzie wzrost wydajności jest wyraźnie większy niż w pozostałych porównaniach. Może to stanowić bardzo dobrą informację dla graczy.

Warto zaznaczyć, że powyższe porównanie może stanowić jedynie poglądową informację na temat procesorów desktopowych bazujących na architekturze Zen 5. Przedstawione testy były przeprowadzane na płytach głównych z chipsetem X670E wraz z pierwszymi wersjami kodu AGESA. Na rzetelne wyniki będziemy musieli jeszcze zaczekać około 3 tygodnie, gdyż premiera nowych jednostek AMD Ryzen 9000 jest zaplanowana na 31 lipca 2024 roku. Dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć pełne możliwości nowych procesorów.

Źródło: Geekbench