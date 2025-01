AMD Ryzen 9 9900X - w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności w oprogramowaniu Cinebench R23

Jeszcze w tym miesiącu do sprzedaży trafią pierwsze desktopowe procesory AMD Ryzen 9000 z generacji Granite Ridge i oparte na mikroarchitekturze Zen 5. Do oferty dołączą na początek cztery modele: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Choć wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat dokładnej daty premiery oraz cen, w sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat wydajności wielowątkowej procesora AMD Ryzen 9 9900X.

W sieci pojawiły się informacje na temat wydajności wielowątkowej procesora AMD Ryzen 9 9900X na bazie oprogramowania Cinebench R23. Układ Zen 5 przy tym samym TDP ma oferować około 20% lepsze wyniki niż bezpośredni poprzednik w postaci AMD Ryzen 9 7900X.

Pierwszymi wynikami AMD Ryzen 9 9900X w oprogramowaniu Cinebench R23 podzielił się portal WCCFTech. Rezultaty, które otrzymali, zostały osiągnięte na platformie z płytą główną z chipsetem AMD X670E oraz z oprogramowaniem AGESA 1.2.0.0. Sam procesor ma być samplem sklepowym, nie przedprodukcyjnym czy wczesną wersją inżynieryjną. Przy zachowaniu takiego samego TDP jak poprzednik - Ryzen 9 7900X - wynik testu wielowątkowego ma wynosić około 34 500 punktów. Dla porównania AMD Ryzen 9 7900X w naszej bazie ma rezultat 29 097 punktów. To około 20% lepszy wynik dla najnowszego układu Ryzen 9 9900X.

Nazwa procesora Wynik Multi Core w Cinebench R23 AMD Ryzen 9 9900X (TDP 170 W / PBO) 34 500 pkt AMD Ryzen 9 9900X (TDP 120 W / domyślne) 33 000 pkt AMD Ryzen 9 7900X (TDP 170 W / PBO) 29 097 pkt (wynik PurePC) AMD Ryzen 9 7950X (TDP 170 W / PBO) 38 153 pkt (wynik PurePC) AMD Ryzen 9 7950X3D (TDP 170 W / PBO) 36 048 pkt (wynik PurePC)

Ciekawiej wyglądają wyniki, gdy AMD Ryzen 9 9900X pracował z domyślnym TDP na poziomie 120 W (oficjalnie współczynnik TDP jest o 50 W niższy w porównaniu do poprzedniej generacji). W tym wypadku w programie Cinebench R23 udało się uzyskać wynik około 33 000 punktów, co oznacza że przy znacznie niższym TDP, układ Zen 5 i tak był w stanie uzyskać o około 14% lepszy rezultat w porównaniu do poprzednika. Dobrze to świadczy o efektywności energetycznej w teście nastawionym na wielowątkowość. Liczymy, że niedługo będzie już możliwość gruntowanego przetestowania nowych procesorów Zen 5.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Mikroarchitektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rodzina Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,3 GHz 4,4 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel Maks. obsługiwany RAM Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB PCIe 5.0 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) TDP 170 W 120 W 65 W 65 W Dopuszczalna temp. 95 stopni 95 stopni 95 stopni 95 stopni Premiera Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024

Źródło: WCCFTech