AMD Ryzen 9 7945HX3D - poznaliśmy pierwsze informacje na temat laptopowego procesora z 3D V-Cache

Desktopowa seria procesorów AMD z dopiskiem "X3D" na końcu to bardzo dobry wybór dla osób, które oczekują dobrej wydajności w grach. Do tej pory rozwiązanie z dodatkowym cache nie było stosowane w laptopowych jednostkach. To ma się wkrótce zmienić. Poznaliśmy bowiem pierwsze konkretne informacje na temat CPU AMD Ryzen 9 7945HX3D, który zapewne znajdzie swoje zastosowanie w topowych komputerach mobilnych.

Już wkrótce na rynek trafią laptopy wykorzystujące procesory AMD Ryzen 9 7945HX3D. Można liczyć na bliźniaczą specyfikację, jak w modelu pozbawionym dopisku "3D", ale z cache L3 sięgającym 128 MB.

Procesor AMD Ryzen 9 7945HX to bezkompromisowa jednostka z rodziny Dragon Range, przeznaczona do laptopów z wysokiej półki. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce debiutu rynkowego doczeka się jej odpowiednik, ale z dopiskiem "3D". Informacja na ten temat została opublikowana przez dwóch użytkowników Twittera - @9550pro i @Olrak29_. Drugi z nich zaprezentował także specyfikację laptopa ASUS ROG Strix SCAR 17’’, który będzie wyposażony we wspomniany procesor. Jest to komputer z najwyższej półki, ponieważ zainstalowano w nim między innymi dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz 32 GB pamięci DDR5.

Oznaczenie "3D" w nazwie procesora sugeruje oczywiście obecność technologii 3D V-Cache, która znacząco zwiększa wydajność jednostek tego typu w grach. Chiplet z dodatkowym cache rozbudowuje pamięć L3 procesora do 128 MB. Według podanej informacji, pozostała specyfikacja będzie zbliżona do modelu pozbawionego dopisku "3D". AMD Ryzen 9 7945HX3D zostanie zatem wyposażony w 16 rdzeni, które obsłużą 32 wątki. Maksymalne taktowanie boost sięgnie 5,4 GHz. Dostępny będzie także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. TDP wyniesie od 55 W do 75 W. Teoretycznie możliwe będzie podkręcenie CPU za pośrednictwem PBO. Bardzo prawdopodobne jest to, że w przyszłości doczekamy się także innych procesorów Dragon Range z oznaczeniem "3D".

Źródło: WCCFTech, @9550pro, @Olrak29_ (Twitter)