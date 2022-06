AMD Ryzen 7000 - tak prezentuje się odpromiennik ciepła (IHS) nowego procesora Zen 4 po skalpowaniu

Skalpowanie procesorów nigdy nie było przeznaczone dla amatorów. To dosyć skomplikowany proces polegający na usunięciu odpromiennika ciepła układu, który podejmuje się nie po to, by obejrzeć wnętrzności chipu, lecz by zastosować np. lepszą pastę chłodzacą. Zapewne są już entuzjaści, którzy planują delidding nadchodzących Ryzenów 7000, jednak najnowsza fotografia przedstawiająca IHS wczesnej wersji układu może ich skłonić do zmiany planów...

Skalpowanie nowych Ryzenów będzie sporym wyzwaniem. Kondensatory rozmieszczone są dosyć gęsto wokół CPU, a dwa moduły CCD i jeden IOD są przylutowane do odpromiennika.

Wygląda na to, że nadchodzące procesory AMD oparte na architekturze Zen 4 trafiają już w ręce wybranych overclockerów. Powyżej widzimy zdjęty odpromiennik, który okazuje się bardzo gruby w porównaniu do odpromienników z innych procesorów. Pozornie wydaje się, że dość łatwo go usunąć - IHS prawdopodobnie przyklejony jest tylko w kilku punktach. Problem polega jednak na tym, że kondensatory rozmieszczone są dosyć gęsto wokół CPU, a dwa moduły CCD i jeden IOD są (a raczej były) przylutowane do odpromiennika.

AMD Ryzen 3000 AMD Ryzen 5000 AMD Ryzen 7000 Architektura Zen 2 Zen 3 Zen 4 Kodowa nazwa Matisse Vermeer Raphael Podstawka AM4 AM4 AM5 Litografia 7 nm 7 nm 5 nm iGPU - - RDNA2 Maksymalna liczba rdzeni 16 16 16 Obsługiwany typ pamięci DDR4 DDR4 DDR5 Maksymalne TDP 105 W 105 W 170 W Premiera Lipiec 2019 r. Listopad 2020 r. Q3 - Q4 2022 r. (?)

Nie wiemy, czy w tym przypadku skalpowanie się udało - na zdjęciu widzimy trochę pozostałości lutowniczych, co tylko świadczy o wysokim stopniu trudności całego przedsięwzięcia. Skoro jednak na tym etapie oglądamy już tego typu fotografie i wyciągamy tego typu wnioski, to premiera pierwszych modeli jest już raczej całkiem nieodległa. Przypominamy, że prezentacja nowych procesorów AMD Ryzen 7000 powinna odbyć się już jesienią tego roku.

Źródło: TechPowerUp, VideoCardz