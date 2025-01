AMD Ryzen 5 8600G - wiemy coraz więcej o nowym układzie APU. Układ iGPU może zapewniać wydajność na poziomie GTX-a 1060

Już niebawem AMD wprowadzi na rynek swoje wyczekiwane układy APU przeznaczone na platformę AM5. Jednostki mają należeć do serii 8000G i w sumie spodziewamy się czterech jej przedstawicieli. Dla wielu osób najciekawiej zapowiada się 6-rdzeniowy/12-wątkowy Ryzen 5 8600G, o którym wiemy już niemal wszystko. Do sieci wyciekły właśnie informacje nt. jego specyfikacji. Co więcej, pojawiły się także wstępne wyniki wydajności wbudowanej grafiki.

Syntetyczne testy nie powiedzą tego wprost, ale wiele wskazuje na to, że Ryzen 5 8600G okaże się wystarczający do grania w nowe gry. Wbudowany Radeon 760M w teście Vulkan spisał się na miarę GeForce'a GTX 1060.

Omawiany procesor pojawił się właśnie w bazie Geekbench. Jak widać poniżej, mówimy o 6-rdzeniowej/12-wątkowej jednostce z taktowaniem bazowym 4,35 GHz, która w trybie Boost rozpędza się do 5,0 GHz. Procesor wyposażony jest w zintegrowaną grafikę Radeon 760M. To układ RDNA 3 z 8 jednostkami obliczeniowymi, który pracuje z zegarem 2,8 GHz. AMD Ryzen 5 8600G został przetestowany na płycie głównej MSI X670E ACE. Wybór tej platformy sugeruje, że chip sprawdzany był przez pracownika MSI lub wpadł już w ręce pewnego recenzenta.

Ryzen 7 8700G Ryzen 5 8600G Ryzen 5 8500G Ryzen 3 8300G Rdzenie / wątki Zen 4

8 / 16 Zen 4

6 / 12 Zen 4 + Zen 4c

2+4 / 12 Zen 4 + Zen 4c

1+3 / 8 Taktowania 4,2 / 5,1 GHz 4,35 / 5,0 GHz 3,55 / 5,0 GHz 3,45 / 4,9 GHz Grafika RDNA 3 z 12 CU

3,0 GHz (?) RDNA 3 z 8 CU

2,8 GHz RDNA 3 z 4 CU RDNA 3 z 4 CU TDP 65 W 65 W 65 W 65 W

Bardzo interesująco prezentują się wyniki wydajności wspomnianego Radeona. Zintegrowana grafika nadchodzącego Ryzena 5 8600G uzyskała 30 770 punktów w teście Vulkan i 24 842 punkty w teście OpenCL. Dla porównania kultowy już desktopowy GeForce GTX 1060 w tych samych testach uzyskuje kolejno 30 186 pkt i 34 507 pkt, a niesławny GTX 1630 - 23 688 pkt i 24 938 pkt. Na tle tych jednostek Radeon 760M prezentuje się zatem bardzo dobrze - choć syntetyczne testy nie powiedzą tego wprost, to jednak wiele wskazuje na to, że Ryzen 5 8600G okaże się wystarczający do grania w nowe gry (przy odpowiednio obniżonych detalach). Warto dodać, że na jeszcze więcej będzie można liczyć w przypadku Ryzena 7 8700G, który ma mieć 8 rdzeni i 16 wątków oraz grafikę Radeon 780M z 12 jednostkami CU (rzekomo osiągającą taktowanie 3,0 GHz). Mamy nadzieję, że AMD zapowie swoje nowe nowe APU już podczas targów CES 2024.

Vulkan OpenCL Ryzen 5 8600G z Radeonem 760M 30 770 24 842 Radeon 760M (mobilny) 27 106 20 358 GeForce GTX 1060 30 186 34 507 GeForce GTX 1630 23 688 24 938

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz