AMD Rembrandt - firma przedstawia pierwsze, oficjalne zdjęcie procesora APU Ryzen 6000 z układem graficznym RDNA 2

Już jutro poznamy szczegóły dotyczące nowej generacji procesorów APU AMD Rembrandt. Wydaje się, jakby dopiero co pokazane zostały układy Cezanne, a tutaj jesteśmy już w przededniu kolejnej konferencji firmy. Nadchodząca generacja Rembrandt nie przyniesie może zauważalnego skoku wydajności rdzeni Zen 3 (czy raczej Zen 3+), ale skupi się na zauważalnym wzroście osiągów zintegrowanych układów graficznych. Ponadto możemy liczyć na jeszcze wyższą efektywność energetyczną, wynikającą z przejścia na usprawnioną litografię 6 nm. Mimo że prezentacja rodziny Rembrandt nastąpi jutro, już dzisiaj CEO firmy, dr Lisa Su, zaprezentowała pierwsze zdjęcie przedstawiające rzeczony układ. Ponadto w sieci pojawiły się informacje na temat możliwych konfiguracji nowych APU.

Lisa Su zaprezentowała po raz pierwszy procesor APU AMD Rembrandt i potwierdza, że nowy układ będzie trochę większy od dotychczasowego modelu Ryzen 5000 z serii Cezanne. Dla przypomnienia, jeszcze przed weekendem informowaliśmy, że nowe APU ma mieć powierzchnię w granicach 206-208 mm². Dla porównania APU Renoir ma powierzchnię 156 mm², z kolei Cezanne - 180 mm². Większy rozmiar Rembrandta, pomimo przejścia na 6 nm litografię, związane jest z wykorzystaniem zupełnie nowego i bardziej rozbudowanego układu graficznego, opartego na architekturze RDNA 2. APU Rembrandt ma oferować iGPU z maksymalnie 6 blokami WGP (Work Group Processors), co przełoży się na obecność 12 CU.

Procesor Ryzen 6000 z rodziny Rembrandt zaoferuje także obsługę magistrali PCIe 4.0 (do 20 linii, z czego 8 ma być przyporządkowane dGPU, a pozostałe 12 - maksymalnie 3 nośnikom SSD PCIe 4.0 x4 NVMe). Nie zabraknie także obsługi pamięci DDR5 i co ciekawe, na razie nie ma żadnych informacji, które by wskazywały, że Rembrandt będzie wspierał także DDR4. Co innego odświeżona seria AMD Barcelo, który jest w rzeczywistości przypudrowanym Cezanne - tutaj w dalszym ciągu kontroler będzie wspierał DDR4 oraz LPDDR4x. AMD Rembrandt zaoferuje także wsparcie dla portów USB 4 o przepustowości 40 Gb/s.

Co ciekawe, producent ma planować przynajmniej kilkanaście wariantów układów APU. Użytkownik Twittera - ExecuFix - zaprezentował bowiem listę domniemanych procesorów, które zostały przygotowane dla podstawki FP7 i FP7r2 (nie wiemy jeszcze jaka jest między nimi różnica). Układy o TDP 28 W mają być procesorami z serii "HS", co oznaczałoby obniżenie tego współczynnika w związku z przejściem na 6 nm litografię. Oprócz podanych powyżej oznaczeń, ma się pojawić także kilka jednostek z TDP 15 W. Na więcej szczegółów musimy poczekać do jutra - konferencja zaplanowana została na godzinę 16 czasu polskiego.

Happy New Year and welcome to 2022! We are kicking off the year with lots of new tech - hope you will join us for our #AMD2022 Product Premiere on January 4th at 7am PT: https://t.co/ixOLhxjkuM pic.twitter.com/DT0pXHiLXw