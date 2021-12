Dell Alienware m17 R5 z AMD Ryzen 9 6980HX oraz Radeon RX 6850M XT. Pierwsze zdjęcia procesora APU Rembrandt

Przed kilkudziesięcioma minutami informowaliśmy o częściowej specyfikacji procesorów AMD Rembrandt dla najwydajniejszych laptopów do gier oraz pracy. Producent przymierza się do prezentacji m.in. 8-rdzeniowych i 16-wątkowych układów Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900HX oraz Ryzen 9 6980HX. W planach na konferencję w ramach CES 2022 jest także pokaz odświeżonych kart graficznych, opartych na architekturze RDNA 2. Tutaj największą zmianą ma być przejście na 6 nm litografię, co przełoży się na niższe zużycie energii, także z aktywną funkcją AMD SmartShift. Tymczasem do sieci przedostały się informacje na temat nowego laptopa Dell Alienware m17 R5, który ma korzystać z nowych rozwiązań. Oprócz tego pojawiło się pierwsze zdjęcia procesora Rembrandt.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia procesora AMD Rembrandt. Według wstępnych wyliczeń, cały układ ma powierzchnię około 208 mm². Dla porównania APU Cezanne ma powierzchnię 180 mm². Ponadto poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące laptopa Dell Alienware m17 R5, który ma korzystać z procesorów Rembrandt oraz karty Radeon RX 6850M XT, będąc jednocześnie najmocniejszym notebookiem w programie AMD Advantage.

Dell Alienware m17 R5 będzie jednym z pierwszych laptopów do gier, które skorzystają zarówno z procesorów AMD Rembrandt jak również odświeżonych układów graficznych AMD RDNA 2. Sprzęt będzie wyposażony m.in. w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 6980HX. Przypominamy, że będzie to jedyny układ z nowej generacji APU, którego zegar Turbo będzie mógł osiągnąć maksymalnie 5,0 GHz. Nie zabraknie także zintegrowanego układu graficznego Radeon 680M z 12 blokami CU. Oprócz tego, Dell Alienware m17 R5 będzie miał na wyposażeniu kartę Radeon RX 6850M XT, który będzie odświeżoną wersją Radeona RX 6800M. Karta otrzyma m.in. 12 GB pamięci GDDR6, 96 MB Infinity Cache oraz wsparcie dla SmartShift.

Wraz z ujawnieniem pierwszych szczegółów dotyczących nowego Alienware m17 R5, w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcia procesora AMD Rembrandt. Choć fotografia nie jest najlepsze jakości, pozwala sprawdzić, jaką powierzchnię będzie miał nowy układ. Według wstępnych wyliczeń, APU Rembrandt będzie miał powierzchnię około 206-208 mm². Dla porównania APU Renoir ma powierzchnię 156 mm², z kolei Cezanne - 180 mm². Większy rozmiar Rembrandta, pomimo przejścia na 6 nm litografię, związane jest z wykorzystaniem zupełnie nowego i bardziej rozbudowanego układu graficznego, opartego na architekturze RDNA 2. Piąta generacja APU Rembrandt zostanie oficjalnie zaprezentowana we wtorek, 4 stycznia.

Poznaliśmy także przybliżoną budowę procesora AMD Rembrandt. Potwierdza on wykorzystanie maksymalnie 8 rdzeni Zen 3+ oraz zupełnie nowego układu graficznego z blokami WGP, opartymi na architekturze RDNA 2. Diagram wskazuje także na wykorzystanie kontrolera pamięci DDR5 oraz interfejsu PCIe 4.0. Oprócz tego możemy zauważyć, że APU Rembrandt posiada także kontroler obsługujący port USB 4. Jest to duża zmiana względem dotychczasowych APU, które oferowały wsparcie maksymalnie dla USB 3.2 typu C Gen.2, Z kolei nowszy interfejs USB 4 korzysta ze znacznie większej przepustowości, sięgającej 40 Gb/s. Procesor AMD Rembrandt powinien zaoferować maksymalnie 20 linii PCIe 4.0, z czego 8 będzie wykorzystane dla dedykowanych kart graficznych, a pozostałe 12 będzie rozdzielone dla maksymalnie 3 nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe.

