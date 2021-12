AMD Radeon Super Resolution - pochodna FSR, która ma być bezpośrednią odpowiedzią na NVIDIA Image Scaling

Kilka tygodni temu zaktualizowana została technika NVIDIA Image Scaling, która wykorzystuje m.in. algorytmy wyostrzania do ogólnej poprawy jakości obrazu - to opcja przygotowana zwłaszcza dla słabszych kart graficznych. Jeszcze kilka miesięcy Image Scaling wbudowany był w panel NVIDIA Control Panel oraz GeForce Experience. Teraz NVIDIA postanowiła w pełni uwolnić oprogramowanie, dzięki czemu będzie ono znacznie łatwiejsze do implementacji także na innych platformach. Podczas pierwszego pokazu NVIDIA chwaliła się, że w niektórych sytuacjach (np. w grze Necromunda: Hired Gun) wykorzystanie Image Scaling w jakości Ultra Quality ma przynieść lepszą ogólną jakość obrazu (np. poprzez ostrzejsze czcionki na tekstach) oraz wyższą wydajność niż AMD FidelityFX Super Resolution w jakości Ultra Quality. Wygląda na to, że AMD nie zamierza biernie patrzeć, jak NIS staje się popularniejszym rozwiązaniem. Pomóc w tym ma... konkurencyjne rozwiązanie Radeon Super Resolution.

AMD przygotowuje technikę Radeon Super Resolution, która ma być pochodną FidelityFX Super Resolution i konkurencją dla NVIDIA Image Scaling, którego nowa wersja pojawiła się w listopadzie.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat wspomnianej techniki Radeon Super Resolution, w skrócie RSR. Ma to być pochodna FidelityFX Super Resolution, działająca na bazie identycznego algorytmu skalowania obrazu. Główną różnicą ma być jednak możliwość aktywacji RSR w każdej grze z poziomu sterownika graficznego zamiast ręcznej implementacji w konkretnym miejscu w potoku graficznym. Jedynym wymogiem ma być możliwość uruchomienia gry w trybie ekskluzywnego pełnego ekranu. Obecnie mnóstwo gier korzysta z takiej możliwości, jeśli jednak pojawi się tytuł, który nie umożliwi włączenia tego trybu, nie będzie wówczas możliwości skorzystania z funkcji Radeon Super Resolution.

Podobnie zatem jak obecna wersja NVIDIA Image Scaling, nie będzie tutaj wymogu wsparcia przez developerów gier. Wszystko będzie się odbywać automatycznie z poziomu sterowników. Według informacji, które uzyskał portal VideoCardz, AMD RSR ma zostać zaprezentowane w styczniu 2022 roku, najpewniej podczas konferencji firmy z ramach targów CES 2022. Mimo że Radeon Super Resolution działa poprzez sterownik, funkcja ta będzie zgodna wyłącznie z kartami graficznymi Radeon opartymi na architekturze RDNA oraz RDNA 2. Mowa zatem o układach Radeon RX 5000 oraz Radeon RX 6000. Niewiadomą pozostaje, czy do tej puli zostaną włączone zintegrowane układy graficzne Radeon 600M, które także wykorzystują architekturę RDNA 2 i będą częścią APU Rembrandt. Więcej o RSR powinniśmy usłyszeć w przyszłym tygodniu.

