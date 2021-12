Gry komputerowe adoptują technologię AMD FSR dziesięć razy szybciej niż DLSS NVIDII

W tym miesiącu mija pół roku od wprowadzenia na rynek AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), czyli otwartej technologii przestrzennego skalowania obrazu, która otrzymała oficjalne wsparcie od ponad 80 deweloperów i wydawców gier. Dziś jest dostępna już w 47 grach i oficjalnie zapowiedziano 24 kolejne nadchodzące tytuły, które ją wykorzystają. FSR jest ponadto kompatybilne z ponad 100 modelami układów graficznych AMD Radeon (także zintegrowanych w procesorach) oraz produktami konkurencji. Zastosowanie tej technologii pozwala zwiększyć liczbę FPS przy zachowaniu wysokich rozdzielczości dzięki możliwości indywidualnego zbalansowania wydajności i jakości.

Okazuje się, że w czasie sześciu miesięcy od debiutu, funkcja AMD FSR pojawiła się w większej o 10x liczbie gier, niż miało to miejsce w przypadku rozwiązania NVIDIA DLSS.

Okazuje się, że FSR od NVIDII jest wdrażany dziesięć razy szybciej (dostało go 10x więcej gier w tym samym czasie rozwoju), niż w przypadku konkurencyjnego rozwiązania NVIDII. Przyczyny są jednak dość oczywiste. Po pierwsze FSR jest rozwiązaniem łatwiejszym do zaimplementowania, po drugie zaś (jak już wspomnieliśmy) działa także na kartach Zielonych. Obecnie z FSR korzystają już takie popularne tytuły jak Deathloop. Horizon Zero Dawn, F1 2021, Far cry 6, Resident Evil Village, Farming Simulator 22, Ghostrunner czy World War Z Aftermath.

Jak podkreślał nasz redakcyjny kolega w tym materiale, na starcie funkcja AMD FSR nie budziła przesadnie pozytywnych nadziei, podobnie było zresztą w przypadku pierwszej generacji DLSS. Paradoksalnie jednak FidelityFX Super Resolution ma sporą szansę na utrzymanie się na rynku i zabranie solidnego kawałka tortu. Siła FSR nie tkwi w doskonałej jakości obrazu, a łatwości jego implementacji oraz dostępności. Już nawet w konsolach pojawiają się pierwsze gry z obsługą FSR. Szybkie przejście na open source tylko przyspieszyło ten proces, powodując że implementacja w grach to kwestia kilku-kilkunastu minut.

Źródło: AMD