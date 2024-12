AMD Radeon RX 7800M - cicha premiera układu graficznego RDNA 3 dla laptopów, którego i tak (prawie) nigdzie nie zobaczysz

Jesienią ubiegłego roku, firma AMD wprowadziła do oferty swój topowy układ graficzny RDNA 3 dla laptopów. Mowa o Radeonie RX 7900M... którego i tak nigdzie potem w Polsce nie zobaczyliśmy. Dostępność notebooków z najmocniejszym układem RDNA 3 była (i nadal pozostaje) ekstremalnie wręcz ograniczona, głównie do rynku w USA. Od jakiegoś czasu przewijały się natomiast informacje, że AMD może także wprowadzić model Radeon RX 7800M. I tak bez żadnych zapowiedzi, producent faktycznie dodał wspomniany układ GPU do swojej oferty.

AMD po cichu i specjalnych zapowiedzi, wprowadza do oferty mobilny układ graficzny Radeon RX 7800M. Spodziewamy się, że wzorem Radeona RX 7900M, dostępność układu NAVI 32 w laptopach będzie wręcz marginalna.

AMD Radeon RX 7800M bazuje na tym samym układzie graficznym co desktopowy AMD Radeon RX 7800 XT. Wykorzystuje on zatem rdzeń NAVI 32 z 60 blokami CU, 3840 procesorami strumieniowymi, 96 jednostkami ROP oraz 240 jednostkami TMU. Oczywiście z racji ograniczeń w laptopach, mobilny Radeon RX 7800M operuje na niższym taktowaniu, które nie przekracza 2145 MHz (dla desktopowej karty, oficjalne taktowanie rdzenia sięgało 2430 MHz). Wykorzystane są również nieco wolniejsze kości GDDR6 - 18 Gbps zamiast 19.5 Gbps jak w Radeonie RX 7800 XT. Zmieniono także konfigurację VRAM - zamiast 16 GB otrzymujemy 12 GB (192-bitowa szyna).

AMD Radeon RX 7900M AMD Radeon RX 7800M AMD Radeon RX 7600M XT AMD Radeon RX 7600M Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ graficzny NAVI 31 NAVI 32 NAVI 33 NAVI 33 Powierzchnia 533 mm² 346 mm² 204 mm² 204 mm² Tranzystory 58 mld 28 mld 13,3 mld 13,3 mld Bloki CU 72 60 32 CU 28 CU Procesory FP32 4608 3840 2048 1792 Rdzenie RT 72 60 32 28 ROP 192 96 64 64 TMU 288 240 128 112 Taktowanie (Game) 2090 MHz 2145 MHz 2023 MHz 2070 MHz Pamięć 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szybkość pamięci 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 16 Gbps Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 576 GB/s 432 GB/s 288 GB/s 256 GB/s Infinity Cache 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Kodeki AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 AV1, HEVC, H.264 TGP Do 180 W Do 180 W Do 120 W Do 90 W

Nowy układ dla laptopów charakteryzuje się tym samym przepustowością sięgającą 432 GB/s. Dzięki tym zmianom, współczynnik TGP został obniżony do 180 W, podobnie jak w przypadku topowego Radeona RX 7900M dla laptopów. Na pokładzie nie brakuje także 48 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji oraz kodeków AV1, HEVC, a także H.264. Niestety na chwilę obecną nie zapowiedziano żadnych laptopów z tym GPU, a samo AMD nie chwali się również specjalnie wydajnością w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań (nieoficjalnie mówi się o osiągach wyższych od GeForce RTX 4070 Laptop GPU, ale słabszych od GeForce RTX 4080 Laptop GPU).

Źródło: AMD