AMD Radeon RX 7800 XT oferuje w grach na Linuksie wyraźnie gorszą wydajność niż Radeon RX 6800 XT

Od kolejnych generacji sprzętu gracze oczekują przede wszystkim wyższej wydajności, rzadziej lepszej efektywności energetycznej. Najnowsze układy graficzne NVIDII i AMD są pod tym względem rozczarowaniem, może z wyjątkiem najwyżej pozycjonowanych jednostek. Ostatnie testy na Linuksie pokazują, jak problematyczna jest obecna generacja kart. Radeon RX 7800 XT przegrywa tam bowiem ze swoim bezpośrednim poprzednikiem.

Z ostatnich testów wynika, że Radeon RX 6800 XT góruje na Linuksie wydajnością nad wieloma innymi układami AMD, NVIDII oraz Intela. Zaskoczeniem może być zwłaszcza wygrana z Radeonem RX 7800 XT.

Dosyć zaskakujące rezultaty uzyskał podczas testów portal Phoronix. W ich trakcie wykorzystano układy graficzne trzech głównych producentów, czyli NVIDII, AMD i Intela. Wyniki można rozpatrywać pod różnym kątem, ale najbardziej interesujący okazał się pojedynek wspomnianego Radeona RX 7800 XT z Radeonem RX 6800 XT. Testów dokonywano na Ubuntu 23.10 i sterownikach Mesa 23.3-devel (w przypadku AMD i Intela) oraz linuksowych sterownikach NVIDIA 545.23.06 (w przypadku układów "zielonych"). Ciekawostką jest fakt, że to właśnie Radeon RX 6800 XT okazał się zwycięzcą w większości testów. W opinii wielu użytkowników sterowniki NVIDII na Linuksie nie są wystarczająco dopracowane, co częściowo tłumaczy słabsze wyniki układów tej firmy, ale to przegrana Radeona RX 7800 XT jest najbardziej zastanawiająca.

Testów dokonano łącznie w sześciu grach i trzech benchmarkach. Największe różnice pomiędzy nowym Radeonem, a kartą ze starszej generacji zanotowano w grze The Talos Principle oraz teście 3DMark Wild Life Extreme. W tym pierwszym przypadku wyniosła ona blisko 40 klatek na sekundę. W 3DMarku było jeszcze większa, czyli około 65 FPS-ów. Teoretycznie bardzo dużą różnicę odnotowano także w Quake2 (170 FPS-ów), ale z racji bardzo wysokich wartości klatek na sekundę w tym teście, nie jest ona w praktyce aż tak istotna. Radeon RX 7800 XT wygrał jedynie w teście GravityMark, z przewagą około 30 FPS-ów nad drugim Radeonem RX 7700 XT i 32 FPS-ów nad trzecim Radeonem RX 6800 XT. We wszystkich pozostałych testach (Hitman 3, DiRT Rally 2.0, Shadow of the Tomb Raider, F1 22, Unigine Superposition) górą był układ poprzedniej generacji. Starsze Radeony bardzo dobrze wypadły także w testach charakterystycznych dla stacji roboczych.

Dysproporcja pomiędzy Radeonami wynika zapewne w jakimś zakresie z tego, że RX 7800 XT posiada o 12 mniej jednostek obliczeniowych niż RX 6800 XT. Wyższe taktowanie nie jest w stanie skompensować tej różnicy. Uzyskiwane rezultaty zależą od specyfiki obciążenia całego układu. Znaczący wpływ miały też na pewno sterowniki, które w przypadku starszej konstrukcji są lepiej dopracowane. Można założyć, że różnice w wydajności układów na Linuksie będą w przyszłości zmniejszały się, ale gracze korzystający z tego systemu i Radeona RX 6800 XT nie mają na razie żadnego powodu, by dokonywać przesiadki na tak samo pozycjonowany układ nowej generacji.

Źródło: Phoronix, Tom's Hardware