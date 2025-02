AMD Radeon RX 7650 GRE - nowa karta graficzna RDNA 3. Ma 8 GB pamięci VRAM i znajomą specyfikację

Od wielu tygodni z niecierpliwością wyczekujemy premiery lub choćby oficjalnej prezentacji kart graficznych Radeon RX 9070 (XT). W obliczu dosyć rozczarowującej dyspozycji GeForce'ów RTX 50 to mogą być niezwykle ciekawe propozycje dla wymagających graczy - o ile tylko producent nie przesadzi z ich wyceną. Nim jednak przyjdzie nam zapoznać się z pierwszymi modelami RDNA 4, Czerwoni postanowili wydać jeszcze jeden układ z poprzedniej serii.

Radeon RX 7650 GRE to po prostu dobrze nam znany Radeon RX 7600 wyróżniający się nieco podbitym taktowaniem. Układ nie będzie dostępny w Polsce - to karta graficzna stworzona z myślą o chińskim kliencie.

Zadebiutował właśnie Radeon RX 7650 GRE. Potwierdziły się więc niedawne plotki, że AMD planuje jeszcze jedną kartę graficzną z rodziny Golden Rabbit Edition. Szkoda tylko, że nie zaskakuje ona specyfikacją. Jak się okazuje, jest to po prostu dobrze nam znany Radeon RX 7600 wyróżniający się nieco podbitym taktowaniem rdzenia (do 2,69 GHz w trybie Boost) i tym samym wyższym poborem mocy (TDP wynosi 170 W zamiast 165 W). Wszystkie najważniejsze dane techniczne znajdziecie poniżej.

Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7650 GRE Radeon RX 7600 Architektura RDNA 3 Rdzeń Navi 33 XT Navi 33 Navi 33 XL Procesory strumienujące 2048 Taktowanie Boost 2,76 GHz 2,69 GHz 2,62 GHz Pamięć VRAM 16 GB 8 GB Magistrala VRAM 128-bit Szybkość VRAM 18 Gb/s Przepustowość VRAM 288 GB/s Porty zasilania 2x 8pin 1x 8-pin TDP 190 W 170 W 165 W

AMD Radeon RX 7650 GRE to karta graficzna wyceniona na 2049 RM (ok. 281 dolarów). Nie będzie dostępna w wersji referencyjnej, jednak kilku producentów przygotowało już swoje autorskie wersje (np. widocznej powyżej ASRock Challenger i PowerColor Hellhound), które mogą różnić się nieco taktowaniami bądź ceną. Jak pewnie się już domyślacie, Radeon RX 7650 GRE nie będzie dostępny w Polsce - to karta graficzna stworzona z myślą o chińskim kliencie. Biorąc pod uwagę jej niezbyt ciekawą specyfikację, raczej należy wykluczyć jej pojawienie się w rodzimych sklepach w późniejszym terminie.

Źródło: VideoCardz