AMD Radeon RX 7600 XT dostrzeżony z 16 GB pamięci RAM. Taki układ mógłby zdominować konkurencję

W sieci pojawia się coraz więcej plotek na temat karty graficznej Radeon RX 7600 XT. Wygląda na to, że będzie to ostatni przedstawiciel architektury RDNA 3. Układ ten zapowiada się bardzo obiecująco, aczkolwiek nadal nie znamy jego specyfikacji technicznej. Do tej pory pojawiły się jedynie poszlaki na temat pojemności VRAM. Najnowsze doniesienia niestety niczego nie wyjaśniają, a wręcz przeciwnie - zamieszanie wokół nowego Radeona robi się coraz większe.

Jak pewnie pamiętacie, ostatnie przecieki na temat RX-a 7600 XT wskazywały na 10 lub 12 GB pamięci VRAM. Taka pojemność miałaby sporo sensu, bowiem doskonale wypełniłaby lukę w ofercie Czerwonych. Najnowszy wpis do bazy EEC sugeruje jednak, że firma Gigabyte przygotowuje jednostki Radeon RX 7600 XT w niereferencyjnych wersjach Gaming (OC i non-OC) z aż 16 GB pamięci VRAM. Nie wiemy jednak, czy wspomniana pamięć oparta jest na 128-bitowej czy 256-bitowej magistrali. Zagadką jest także ogólna specyfikacja karty, choć wydaje się, że całość zostanie oparta na przyciętym rdzeniu Navi 32.

AMD Radeon RX 7600 XT z 16 GB VRAM byłby z pewnością ciekawym wyborem dla oszczędnych graczy, którzy szukają dla siebie karty na lata - w końcu wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo pamięciożerne są nowoczesne gry AAA. Z drugiej jednak strony taki układ mógłby kanibalizować sprzedaż wyżej pozycjonowanego Radeona RX 7700 XT z 12 GB VRAM (192-bit). Poza tym powstaje pytanie, czy karta ze średniej półki w ogóle wykorzysta potencjał tak pojemnej pamięci. Mamy nadzieję, że wszystkie plotki zostaną niebawem rozwiane. Premiera omawianej jednostki ma się odbyć już w styczniu.

Źródło: VideoCardz, @harukaze5719