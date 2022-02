AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750XT oraz Radeon RX 6650XT - szykują się trzy odświeżone karty graficzne RDNA 2

Od dłuższego czasu wiemy, że AMD pracuje nad odświeżonymi kartami graficznymi, opartymi na architekturze RDNA 2. Mają one nasycić rynek i wyciągnąć tyle ile się da z 7 nm procesu technologicznego, zanim producent oficjalnie ujawni kolejną generację kart, tym razem opartych na architekturze RDNA 3 oraz niższym procesie technologicznym. Dotychczas w informacjach panował jednak niemały chaos w temacie tego, jakie faktycznie wersje kart dostaną odświeżone wersje. Według najnowszych informacji, AMD przygotowuje łącznie trzy układy RDNA 2, po jednym opartym na rdzeniach NAVI 21, NAVI 22 oraz NAVI 23. Konkretniej mówiąc, chodzi o karty Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT oraz Radeon RX 6650 XT.

AMD Radeon RX 6950 XT będzie kartą graficzną, opartą na pełnym rdzeniu NAVI 21. Zaoferuje zatem 80 bloków CU oraz 5120 procesorów strumieniowych. W przypadku Radeona RX 6750 XT mowa o pełnym układzie graficznym NAVI 22 z 40 blokami CU oraz 2560 rdzeniami FP32. Ostatnia z kart - Radeon RX 6650 XT - otrzyma pełny układ NAVI 23 z 32 blokami Compute Units oraz 2048 procesorami. Pod tym względem karty nie będą miały odmiennej specyfikacji względem dotychczasowych układów Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT oraz Radeon RX 6600 XT. Pierwszą różnicą będą wyższe taktowania rdzenia - przykładowo dla Radeona RX 6950 XT, taktowanie Turbo po wyjęciu z pudełka ma przekraczać 2500 MHz.

I can now confirm that #AMD does NOT plan to release an "RX 6850 XT". Also:



1) 6950 XT is on track!



2) 6750 XT & 6650 XT are CURRENTLY planned for Q2



I briefly talk about it on Broken Silicon tomorrow, and I actually suggested most of this last week:https://t.co/GPPkxcov8t