AMD Radeon RX 6400 debiutuje na rynku. Najsłabszą kartę graficzną RDNA 2 wyceniono na 159 dolarów

W pierwszym kwartale roku zadebiutowała karta graficzna AMD Radeon RX 6500 XT, która nie zdobyła specjalnie przychylnych opinii. Największym problemem był dość mizerny stosunek ceny do oferowanych możliwości. Desktopowy układ NAVI 24 został pozbawiony obsługi m.in. kodeka AV1. W popremierowym okresie czasu sam producent zaczął tłumaczyć, że układ ten powstał głównie z myślą o laptopach, w których byłby łączony z procesorami AMD Ryzen 6000 (Rembrandt). Teraz natomiast przyszła w końcu pora na premierę jeszcze słabszego (już chyba najsłabszego w tej generacji) układu NAVI 24 w postaci karty graficznej AMD Radeon RX 6400. Producent zdecydował się wprowadzić GPU do sprzedaży w tym samym dniu co procesor AMD Ryzen 7 5800X3D (cena w Polsce dla przypomnienia to 2299 złotych). Z tej okazji poznaliśmy w końcu cenę MSRP układu Radeon RX 6400.

Dzisiaj na rynku DIY debiutuje karta graficzna AMD Radeon RX 6400. Wraz z premierą poznaliśmy w końcu oficjalną cenę MSRP układu - 159 dolarów.

Nie owijając w bawełnę - producent wycenił swój układ Radeon RX 6400 na kwotę 159 dolarów, a więc 40 dolarów mniej w porównaniu do Radeona RX 6500 XT. W teorii najbardziej podstawowe modele niereferencyjne powinny startować od okolic około 750 złotych. Nie jest to zbyt zachęcająca cena jak za oferowaną specyfikację, ale dopiero najbliższe dni pokażą, czy w ogóle będzie możliwość zakupu karty w oficjalnej cenie MSRP. Ze względu na zastosowane parametry, Radeon RX 6400 jest konstrukcją niskoprofilową i nie wymaga wpięcia dodatkowych wtyczek.



XFX Radeon RX 6400 Speedster (Źródło: Expreview)

AMD Radeon RX 6400 wykorzystuje obcięty rdzeń NAVI 24 z 12 blokami CU oraz 768 procesorami strumieniowymi FP32. Nie brakuje ponad 4 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 64-bitowej magistrali pamięci. Przekłada się to na przepustowość rzędu 112 GB/s. Karta oferuje także 12 MB pamięci Infinity Cache oraz 12 jednostek Ray Accelerators do sprzętowej obsługi Ray Tracingu. Taktowanie rdzenia w trybie Game wynosi 2039 MHz, z kolei w trybie Boost sięga 2321 MHz. Bardzo niski jest natomiast współczynnik TBP, wynoszący zaledwie 53 W.



Sapphire Pulse Radeon RX 6400 (Źródło: DYIZOL)

Źródło: VideoCardz, Expreview, DYIZOL