AMD Radeon Pro W6800X Duo - nietypowa karta graficzna z 2021 roku pokonuje w teście 3DMark znacznie nowsze układy

AMD Radeon Pro W6800X Duo to dosyć unikatowy produkt. Układ został zaprojektowany z myślą o komputerach Mac Pro i jest najnowszą kartą graficzną z dwoma GPU na pokładzie, jaka jest dostępna na rynku. Znany overclocker der8auer postanowił sprawdzić, jak to niezwykłe urządzenie z 2021 roku poradzi sobie w starciu ze współczesnymi GPU firm NVIDIA i AMD. Nie obyło się bez problemów, ale za pośrednictwem programu 3DMark udało się uzyskać stosunkowo wiarygodny rezultat.

Jeden ze znanych overclockerów postanowił sprawdzić, jak podwójny profesjonalny układ AMD Radeon Pro W6800X Duo z 2021 roku poradzi sobie w starciu ze współczesnymi GPU. Karta wyprzedziła wiele nowszych modeli.

Cechą charakterystyczną Radeona Pro W6800X Duo są dwa procesory graficzne. Karta bazuje na chipie Navi 21, a komunikacja pomiędzy GPU odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego połączenia Infinity Fabric Link. Każdy z układów posiada imponujące 32 GB pamięci GDDR6 o przepustowości do 512 GB/s, pracujących na 256-bitowej szynie. Oba procesory graficzne są nieco ograniczoną wersją pełnoprawnego Navi 21. Fabrycznie zdezaktywowano 20 jednostek obliczeniowych, ale nie ma to kluczowego znaczenia dla wydajności w profesjonalnych zastosowaniach z racji na jego podwójną charakterystykę. GPU firmy AMD posiada standardowe złącze PCIe x16, producent wyposażył je jednak także w konektor MPX, co ma zapewniać odpowiedni poziom zasilania.

Overclockerowi der8auer udało się uruchomić kartę na komputerze z systemem Windows 11, jednakże wymagało to nieco wysiłku. Przede wszystkim problemem było podłączenie jej do zwykłej płyty głównej. Skorzystano w tym przypadku ze standardowego złącza PCIe x16 i przylutowano do konektora MPX dwa przewody 12V wraz z uziemieniem. Początkowo system nie wykrywał prawidłowo karty. Choć oba układy były widoczne w GPU-Z, to pojawiły się problemy z zainstalowaniem oficjalnych sterowników AMD. Z pomocą przyszło oprogramowanie BootCamp od firmy Apple, po zainstalowaniu którego oba GPU zaczęły być z grubsza poprawnie rozpoznawane przez Windows 11.

Karta została przetestowana w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme. Tutaj także nie obyło się bez problemów, które rozwiązane zostały częściowo za pomocą przylutowania kolejnego przewodu 12V wraz z uziemieniem oraz obejścia pozwalającego zasilaczowi na dostarczenie do układu nawet 600 W mocy. Uzyskane za pośrednictwem 3DMark rezultaty można uznać za dobre, biorąc pod uwagę fakt, że karta ma już niemal 2 lata. Podwójne GPU osiągnęło bowiem średnio nieco ponad 97 FPS-ów, co jest wynikiem lepszym o 4% od karty ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080. Nietypowy układ pobił także o blisko 8% referencyjny model AMD Radeon RX 7900 XTX. Testy zostały wykonane na płycie głównej z chipsetem Z790, procesorem Intel Core i9-13900K oraz 32 GB pamięci DDR5-6000.

Choć zastosowanie karty graficznej na komputerze z systemem Windows należy rozpatrywać w kategoriach ciekawostki, to należy docenić jej wydajność. Dotyczy to jednak wyłącznie aplikacji, które są w stanie wykorzystać potencjał obu układów równocześnie. Oczywiście zaporowa jest w tym przypadku także cena, ponieważ karta w oficjalnym sklepie Apple kosztuje 30 tys. zł. Można żałować, że obaj główni producenci kart graficznych nie zdecydowali się wypuścić na rynek masowy współczesnych rozwiązań tego typu. Z pewnością znalazłyby one swoje zastosowanie w PC-tach wielu entuzjastów.

Źródło: YouTube, Tom's Hardware