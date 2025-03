AMD Radeon Anti-Lag 2 - zaprezentowano nową wersję technologii mającej przeciwdziałać opóźnieniom w grach

AMD wprowadziło w przeszłości na rynek funkcje Anti-Lag i Anti-Lag+. Głośno było zwłaszcza o tej drugiej. Przedstawiana jako konkurencja dla NVIDIA Reflex, miała przyczynić się do zmniejszenia opóźnień w grach, wśród posiadaczy kart graficznych Radeon. Okazało się jednak, że wiele korzystających z niej osób było narażonych na bany w tytułach sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem Counter-Strike 2. Teraz AMD powraca z nową wersją technologii.

AMD Radeon Anti-Lag 2 to nowa wersja funkcji mającej na celu zredukowanie opóźnień w grach. Jest implementowana bezpośrednio w danym tytule, co ma zapobiegać przypadkom otrzymywania banów.

O banach otrzymywanych przez graczy Counter-Strike 2 pisaliśmy w zeszłym roku. Dostępna wówczas wersja funkcji manipulowała plikami .dll gry, co regulamin firmy Valve zabrania. Po tym, gdy kolejni gracze otrzymali bany, firma AMD postanowiła wycofać na czas nieokreślony swoją technologię. Teraz przygotowano jej nową wersję, jednak AMD Radeon Anti-Lag 2 jest dostępne na razie wyłącznie w formie wczesnej wersji. Istnieją pewne zasadnicze różnice pomiędzy Anti-Lag+ i Anti-Lag 2. Pierwsza z wymienionych funkcji działała na poziomie sterowników, druga zaś wymaga implementacji w samej grze przez jej twórców. Mamy więc tutaj do czynienia z rozwiązaniem identycznym, jak w przypadku NVIDIA Reflex. To oczywiście ogranicza liczbę gier, w których możliwe będzie jej wykorzystanie, ale jednocześnie zapobiega także otrzymywaniu banów w grach sieciowych.

Pierwszą grą, która wspiera Radeon Anti-Lag 2 jest Counter-Strike 2, czyli tytuł mający największe problemy z Anti-Lag+. Funkcja jest domyślnie włączona po zainstalowaniu sterowników Adrenalin w wersji 24.5.1. Można ją jednak bez trudu dezaktywować w opcjach gry. Brak ryzyka otrzymania bana to niejedyna zaleta nowej wersji technologii. Jak podaje firma AMD, Anti-Lag 2 pozwala zmniejszyć opóźnienia średnio o 37%, co jest sporo lepszym rezultatem niż w przypadku pierwszej generacji funkcji. Konkretne wyniki zależą oczywiście od sprzętu i rozdzielczości, ale przykładowo na Radeonie RX 7900 GRE w 4K, zastosowanie Anti-Lag 2 pozwoliło na zmniejszenie opóźnień z 19 ms do 11 ms. Poprzednia wersja funkcji zmniejszała je zaledwie do 16 ms. Niestety wadą rozwiązania jest to, że działa wyłącznie na kartach graficznych AMD. Potrzebne jest GPU z generacji Radeon RX 5000 lub nowszej, ewentualnie zintegrowany układ graficzny w procesorach Ryzen 6000 lub nowszych.

Źródło: AMD