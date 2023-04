AMD Radeon 780M - kolejne testy zintegrowanego układu graficznego RDNA 3 z włączonym FSR oraz Ray Tracingiem

Tuż przed premierą przenośnej konsoli ASUS ROG Ally w sieci pojawiły się następne testy wydajnościowe zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M, który tym razem współpracował z flagowym procesorem Ryzen 9 7940HS. Jest to co prawda wydajniejsza jednostka niż Ryzen 7 7840U (Ryzen Z1 Extreme) zastosowany w nadchodzącym sprzęcie od ASUS-a, jednak testy dają nam szerszy obraz tego, jak mogą się sprawować przyszłe konsole oparte na tym układzie iGPU.

Kolejne testy iGPU AMD Radeon 780M pokazują, jak wydajny może być zintegrowany układ graficzny. Karty graficzne z segmentu low-end mogą powoli zacząć się obawiać, jeśli mówimy o wydajności.

Wszystkie testy zostały opublikowane na kanale AMD APU Gaming w serwisie YouTube, który jest jednocześnie jednym z dodatkowych kanałów bardziej znanego Tech Epiphany. Jednostką testową był laptop z procesorem Ryzen 9 7940HS (8C/16T i z zegarami od 4,0 GHz do 5,2 GHz) w połączeniu z 32 GB pamięci RAM DDR5 o efektywnym taktowaniu 5600 MHz. Nadchodzące przenośne konsole, jak wspomniany ASUS ROG Ally, AOKZEO A1 Pro, AYA NEO 2S czy AYA NEO GEEK 1S zostaną wyposażone w Ryzen 7 7840U (8C/16C | 3,3 GHz - 5,1 GHz) i pamięć RAM LPDDR5 lub LPDDR5X o pojemności od 16 do 64 GB z wyższym taktowaniem (efektywnie 6400 MHz w przypadku LPDDR5 lub 7500 MHz dla LPDDR5X). Daje nam to pewien wgląd, jak może wyglądać ich wydajność w tytułach AAA.

Tytuł gry, rozdzielczość oraz ustawienia graficzne Średnia liczba klatek na sekundę Forza Horizon 5 | 720P | High

Forza Horzon 5 | 1080P | High

Forza Horzon 5 | 1080P | High

Forza Horizon 5 | 1080P | Med

Forza Horizon 5 | 1440P | Med

Forza Horizon 5 | 2160P | Med

Forza Horizon 5 | 720P | High (RT) 67 FPS

53 FPS

40 FPS

64 FPS

49 FPS

31 FPS

57 FPS Horizon Zero Dawn | 1080P | High

Horizon Zero Dawn | 1080P | High (FSR Balanced) 30 - 40 FPS

45 - 60 FPS Doom Eternal | 1080P | (Dynamic Res z RT)

Doom Eternal |1080P | (Dynamic Res bez RT) 45 - 50 FPS

60 - 75 FPS Spiderman Remastered | 1080P

Spiderman Remastered | 1080P | FSR 2.1 Quality

Spiderman Remastered | 1080P | FSR 2.1 Ultra-Perf / Ray Tracing 30 - 40 FPS

35 - 60 FPS

20 - 35 FPS Microsoft Flight Simulator 2022 | 1080P | FXAA

Microsoft Flight Simulator 2022 | 1080P | TAA

Microsoft Flight Simulator 2022 | 1440

Microsoft Flight Simulator 2022 | 1440P (85%) 40 FPS

35 FPS

25 FPS

31 FPS

Na pierwszy ogień poszła gra Forza Horizon 5. Aby zagrać w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD trzeba obniżyć detale do średnich. Jeśli natomiast granicą jest dla nas 40 FPS, które jest pewnym kompromisem pomiędzy 30 a 60 FPS, to na średnich ustawieniach można zagrać nawet w rozdzielczości 1440p. Przy włączonym RT i wysokich ustawieniach, wymagane było zmniejszenie rozdzielczości do 720p. W przypadku Horizon Zero Dawn płynną rozgrywkę w 1080p z wysokimi detalami można było osiągnąć z uruchomioną technologią FSR (Balanced). Doom Eternal (1080p), także wymagał wspomagacza w postaci Dynamic Resolution. Zarówno z włączonym śledzeniem promieni, jak i wyłączonym, gra była całkiem grywalna. Jeśli zaś chodzi o Marvel's Spider-Man Remastered, to najlepsze wyniki były osiągane przy włączonym FSR 2.1 (Quality) w standardowej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Jeden z bardziej wymagających tytułów, jakim jest Microsoft Flight Simulator, był możliwy do zagrania w Full HD z uruchomionym wygładzaniem krawędzi FXAA w przyzwoitych 40 FPS-ach. Widzimy więc, że zintegrowany układ AMD Radeon 780M ma naprawdę spory potencjał, szczególnie jeśli chodzi o rozgrywkę w Full HD z nieco obniżonymi ustawieniami graficznymi.

