AMD Radeon 780M pojawił się w kolejnym teście wydajności i tym razem wypada lepiej niż NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q

Niedawno informowaliśmy o teście zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M, który pojawił się w bazie 3DMark Time Spy. Wówczas do pomiarów wykorzystano laptopa z pamięcią RAM typu LPDDR5 6400 MHz, a finalnie układ RDNA 3 po raz pierwszy przebił wartość 3000 punktów w teście graficznym, zbliżając się tym samym do osiągów osobnego układu NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Teraz pojawił się kolejny test wydajności, w którym Radeon 780M oferuje nawet lepsze wyniki niż wspomniany GeForce.

W sieci pojawił się nowy test wydajności zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M. Tym razem wypada on lepiej od laptopowego układu NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q.

Do testów w oprogramowaniu GeekBench wykorzystano laptopa wyposażonego w procesor AMD Ryzen 7 7840HS, natomiast zintegrowany układ Radeon 780M pracował z częstotliwością 2700 MHz. Nie jest to zatem flagowa wersja z Ryzen 9 7940HS, gdzie iGPU oferuje zegar wyższy o 100 MHz. Nie wiemy jednak, jaka była charakterystyka pamięci RAM. Wiadomo jedynie, że sprzęt wyposażono w 32 GB RAM. W teście OpenCL, układ graficzny uzyskał 36757 punktów, co jak na iGPU jest całkiem niezłym rezultatem.

Dla porównania wynik GeForce GTX 1650 Max-Q Design to około 33,5 tysiąca punktów, natomiast zintegrowanego układu Radeon 680M - od 28 do 34 tysięcy punktów (w zależności od limitów energetycznych procesora AMD Ryzen 9 6900HX, bo o tej wersji tutaj mowa). Karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (laptop) oraz GeForce GTX 1650 Ti (desktop) oferują około 40-42 tysięcy punktów w tym samym teście, natomiast AMD Radeon RX 580 - niespełna 42,5 tysiące punktów. Gdyby taki poziom Radeona 780M byłby widoczny także w grach, można by mówić już o całkiem solidnym układzie graficznym, pozwalającym na granie w Full HD.

Źródło: GeekBench, VideoCardz