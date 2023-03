AMD Radeon 780M - zintegrowany układ graficzny RDNA 3 w teście wydajności jest bliski GeForce GTX 1650 Ti

W tym miesiącu powinna ruszyć wysyłka pierwszych laptopów z procesorami AMD Ryzen 7040 (rodzina APU Phoenix), które wykorzystują zarówno rdzenie Zen 4 jak również zintegrowane układy graficzne Radeon 700M, oparte na architekturze RDNA 3. W ostatnim czasie mogliśmy przeczytać o dość zaskakującej decyzji producenta, dotyczącej obniżenia zegarów dla układów Radeon 780M oraz Radeon 760M. O ile nadal trwają prace nad optymalizacją nowych iGPU, tak w sieci co jakiś czas pojawiają się kolejne testy wydajności.

W sieci pojawił się nowy test wydajności zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M w APU AMD Ryzen 9 7940HS.

W chińskiej witrynie Bilibili pojawił się kolejny test układu graficznego Radeon 780M w APU AMD Ryzen 9 7940HS. Przypominamy, że według obecnej specyfikacji, układ RDNA 3 w tymże procesorze zaoferuje taktowanie rdzenia na poziomie maksymalnie 2800 MHz. Test pochodzi z popularnego programu 3DMark Time Spy, a przetestowany sprzęt wyposażony był w kości RAM typu LPDDR5 6400 MHz (APU Phoenix dodatkowo obsłuży także szybsze moduły LPDDR5X 7500 MHz). W nowym teście graficznym, wynik Radeona 780M to 3003 punkty. To pierwszy raz gdy widzimy tak wysoki rezultat (oczywiście jak na układ iGPU).

Nowy wynik zbliża Radeona 780M to rezultatów mobilnego układu graficznego NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, którego wyniki oscylują w granicy 3100-3200 punktów. Wygląda na to, że taki Radeon 780M może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla rynku iGPU i który powinien wystarczyć do w miarę komfortowej gry w Full HD na niższych ustawieniach graficznych. Problematyczna pozostaje za to kwestia dostępności takich procesorów w laptopach. Dotychczas nie ujawniono bowiem zbyt wielu konstrukcji opartych o APU Phoenix, co może doprowadzić do podobnej sytuacji jaka miała miejsce rok temu w kontekście dostępności (a więc i cen) notebooków z APU Rembrandt (Ryzen 6000).

