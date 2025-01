AMD przygotowuje tanie procesory na platformę AM5. To mogą być nowe układy Ryzen 3 lub Athlon

Platforma AM5 zadebiutowała już dawno temu, jednak po dziś dzień firma AMD nie przygotowała na nią stricte taniego procesora. Najsłabszą i jednocześnie najbardziej przystępną jednostką, którą można zamontować na płycie głównej z podstawką AM5 jest Ryzen 5 7500F, czyli 6-rdzeniowiec z wyłączoną zintegrowaną grafiką. Wygląda jednak na to, że taki stan nie potrwa już długo. Pojawiły się właśnie doniesienia, że Czerwoni w końcu planują jeszcze tańsze procesory.

AMD podobno planuje wydanie rebrandowanych Ryzenów 7000 w mniej zaawansowanym procesie TSMC 7 nm. Chyba mało kto oczekiwał, że właśnie takie mogą być tanie chipy na platformę AM5...

Mogłoby się wydawać, że AMD chce wprowadzić na rynek budżetowe 2- lub 4-rdzeniowe procesory Zen 5, ale jak podaje serwis Bits and Chips, gigant ma całkiem inne zamiary. Według najnowszych przecieków budżetowe jednostki przeznaczone na AM5 mają być jedynie rebrandowanymi Ryzenami 7000 (i to tymi tańszymi) wykonanymi w procesie technologicznym... TSMC 7 nm. To dosyć zaskakujące, bo modele te powstały w litografii TSMC 5 nm. Mniej zaawansowany proces na pewno pozwoli jednak obniżyć koszty produkcji.

Według źródła ostatecznie na sklepowe półki mają trafić maksymalnie dwie tanie jednostki Zen 4 oznaczone jako Ryzen 3 i/lub Athlon, które nie powinny kosztować więcej niż 100 dolarów. Choć chyba każdy zgodzi się, że AMD powinno zaoferować tanie procesory również na swoją aktualną platformą AM5 (zwłaszcza w obliczu nadciągających modeli Intel Bartlett Lake-S na podstawkę LGA 1700), to jednak pomysł z produkowaniem najniżej pozycjonowanych Ryzenów 7000 w mniej zaawansowanym procesie brzmi dosyć zaskakująco. Mimo to z niecierpliwością czekamy na kolejne newsy w tej sprawie.

Źródło: Bits and Chips, VideoCardz