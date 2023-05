AMD planuje porzucić mikro kod AGESA do 2026 roku. Powodem zwiększenie bezpieczeństwa i skalowalności oprogramowania

AMD wprowadziło na rynek mikro kod AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) w 2011 roku. Rozwiązanie to zyskało rozgłos dzięki platformom AM4 i procesorom opartym na architekturze Zen. Firma ogłosiła podczas niedawnego regionalnego szczytu OCP w Pradze, że przedsiębiorstwo planuje do 2026 roku porzucić wysłużony mikro kod AGESA na rzecz młodszej, ale też o wiele prostszej alternatywy open-source openSIL.

AMD planuje porzucić mikro kod AGESA do 2026 roku na rzecz alternatywy open-source openSIL. Za decyzją stoi troska o bezpieczeństwo i uproszczenie oprogramowania. AMD EPYC Genoa mają już wspierać nowe rozwiązanie.

Jak stwierdził Raj Kapoor, szef architektury oprogramowania układowego w AMD, rok 2026 będzie oznaczać koniec pewnej ery, w której to openSIL zastąpi AGESA na platformach serwerowych i urządzeniach klienckich, w tym w serii Ryzen. Obecnie AMD testuje już openSIL w ramach Proof-of-Concept (POC). Procesory AMD EPYC Genoa i powiązane platformy są już kompatybilne z nowym rozwiązaniem. W niedalekiej przyszłości procesory EPYC Turyn również zostaną włączone do fazy POC. AMD zamierza najpierw uczynić openSIL domyślnym wyborem dla całej serwerowej linii EPYC, a dopiero później wprowadzać nowe rozwiązanie do innych serii.

Najnowsza mapa rozwojowa AMD pokazuje, że architektura Zen 5 ma mieć premierę w 2024 roku, a więc wprowadzenia openSIL możemy się spodziewać dopiero przy następnej architekturze Zen 6 lub nawet przy Zen 7. AMD nie opublikowało jednak mapy rozwojowej dla openSIL po stronie klienta. AMD zdradziło, że powodami decyzji o przejściu na nowe rozwiązanie jest chęć zwiększenia bezpieczeństwa oprogramowania procesorów, gdyż kod AGESA jest podatny na różnego rodzaju cyberataki. Wprowadzenie openSIL ma zapewnić również możliwość rozszerzonego skalowania. Ostatecznie jednak nowe rozwiązanie zastąpi wysłużony mikro kod AGESA we wszystkich produktach AMD po 2026 roku.

