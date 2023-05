AMD wznawia produkcję procesorów Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G. A przynajmniej tak sugeruje najnowszy raport z Chin

AMD ma już na koncie procesory Ryzen 7000 i Ryzen 7000X3D, jednak na horyzoncie nadal nie widać pełnoprawnych układów APU nowej generacji. Na następców modeli Cezanne czekamy już dosyć długo i wygląda na to, że w najbliższej przyszłości raczej nic się w tej kwestii nie zmieni. Mimo to jednak Czerwoni najwidoczniej zdają sobie sprawę z zapotrzebowania na tego typu układy, bowiem producent podobno przywrócił do produkcji wiekowe już modele Picasso.

Według raportu Board Channels AMD wznowiło produkcję układów APU z serii Picasso (architektura Zen+ oparta na litografii 12 nm). Mowa konkretnie o modelach Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G, które miały swoją premierę w 2019 roku. Jak mówi źródło, Czerwoni chcą wyprodukować w sumie 30 tys. procesorów. Mają być one sprzedawane wraz z tanimi płytami głównymi (np. B450M), co może oznaczać, że jest spore zapotrzebowanie na budżetowe, gotowe systemy komputerowe z wydajną zintegrowaną grafiką.

Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G Ryzen 3 5300G Ryzen 7 4700G Ryzen 5 4600G Ryzen 3 4300G Ryzen 5 3400G Ryzen 3 3200G Seria Cezanne (Zen 3) Renoir (Zen 2) Picasso (Zen+) Rdzenie/wątki 8/16 6/12 4/8 8/16 6/12 4/8 4/8 4/4 Taktowanie Boost 4,6 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz GPU Radeon Vega 8 Radeon Vega 7 Radeon Vega 6 Radeon Vega 8 Radeon Vega 7 Radeon Vega 6 Radeon RX Vega 11 Radeon Vega 8

Na ten moment nie mamy informacji, czy nowe procesory Picasso będą cechować się identyczną specyfikacją co istniejące już egzemplarze. Warto przypomnieć, że AMD produkowało już np. model Ryzen 5 1600 w nowszej rewizji AF, która cechowała się niższym procesem technologicznym (12 nm zamiast 14 nm), dlatego nie można wykluczyć, że i tym razem nowe sztuki będą się czymś wyróżniać. Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie ceny nowszych układów APU (Ryzen 5 5600G kosztuje dziś ok. 140 dol. / 550 zł), wskrzeszone modele Picasso będą musiały być naprawdę tanie, by klienci zwrócili na nie uwagę. Warto dodać, że Ryzen 3 3200G kosztuje aktualnie ok. 370 zł, a Ryzen 5 3400G ok. 420 zł.

