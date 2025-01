AMD FSR kontra NVIDIA DLSS, czyli komu zależy na tym, aby dana technika nie trafiała do partnerskich tytułów

W interesie graczy jest to, żeby wydawane gry obsługiwały więcej niż jedną technikę upscalingu obrazu. Pozwala to każdemu dokonać wyboru lub skorzystać z tego rozwiązania w ogóle, jeśli na przykład ktoś posiada kartę AMD niewspierającą DLSS. Na rynku wykształciła się jednak pewnego rodzaju nierównowaga. Jak wiadomo, gry wydawane są bardzo często w partnerstwie z producentem kart graficznych i ma to niestety wpływ na dostępność poszczególnych technik upscalingu.

W wielu grach AAA i mniejszych, wydawanych w partnerstwie z AMD, brakuje implementacji DLSS. Wydaje się, że NVIDIA ma bardziej otwarte podejście do kwestii upscalingu obrazu, pomimo wymagań sprzętowych techniki DLSS.

Choć obecnie trudno wyobrazić sobie duży tytuł, który nie oferuje żadnej opcji upscalingu, to niestety widoczny jest pewien trend, według którego DLSS rzadziej trafia do pozycji wydawanych w partnerstwie z AMD. Co ciekawe, trudno zauważyć podobne zjawisko w odwrotnej sytuacji. Duże gry, przy których powstawaniu brała udział NVIDIA, bardzo często oferują wsparcie także dla FSR. Sytuację idealnie ilustruje zestawienie 21 gier AAA i nieco mniejszych, wydanych we współpracy z NVIDIĄ lub AMD. Spośród 13 gier wypuszczonych na rynek w partnerstwie z tą drugą firmą, jedynie trzy oferują wsparcie dla DLSS. W przypadku NVIDII zaś (8 gier) zaledwie jedna nie obsługuje jakiejś wersji FSR i może to wynikać częściowo z faktu, że w okresie premiery tytułu FSR 2 nie było jeszcze dostępne.

Data premiery Partner AMD FSR NVIDIA DLSS Redfall 02.05.2023 NVIDIA TAK TAK Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023 AMD TAK NIE Dead Island 2 21.04.2023 AMD TAK NIE The Last of Us Part I 28.03.2023 AMD TAK TAK Resident Evil 4 Remake 23.03.2023 AMD TAK NIE Forspoken 24.01.2023 AMD TAK TAK Callisto Protocol 02.12.2022 AMD TAK NIE Marvel's Midnight Suns 01.12.2022 NVIDIA TAK TAK Warhammer 40,000: Darktide 30.11.2022 NVIDIA TAK TAK Uncharted Legacy of Thieves Collection 19.10.2022 AMD TAK TAK Saints Row 23.08.2022 AMD TAK NIE Marvel's Spider-Man Remastered 12.08.2022 NVIDIA TAK TAK Sniper Elite 5 25.05.2022 AMD TAK NIE Death Stranding Director's Cut 30.03.2022 NVIDIA TAK TAK Ghostwire Tokyo 24.03.2022 NVIDIA TAK TAK Halo Infinite 15.11.2021 AMD NIE NIE Marvel's Guardian's of the Galaxy 26.10.2021 NVIDIA TAK TAK Far Cry 6 07.10.2021 AMD TAK NIE Battlefield 2042 06.10.2021 NVIDIA NIE TAK Resident Evil Village 07.05.2021 AMD TAK NIE World of Warcraft: Shadowlands 23.11.2020 AMD NIE NIE

Wątpliwe jest, żeby powyższe różnice wynikały z trudności implementacji DLSS w grach, przy produkcji których partnerem nie była NVIDIA. Dowodzi temu łatwość, z jaką moderom udało się w wielu przypadkach dodać nieoficjalne wsparcie dla tej techniki. Problemem jest zatem zapewne polityka AMD, która blokuje deweloperom możliwość implementacji konkurencyjnego rozwiązania. Na prośbę serwisu WCCFTech o komentarz do tej sytuacji, AMD nie udzieliło satysfakcjonującej odpowiedzi. Była ona raczej wymijająca i skupiała się na wykazaniu, że niektóre pozycje posiadają wsparcie wyłącznie dla DLSS i przedstawieniu, że FSR ma wiele zalet jako rozwiązanie otwarte i funkcjonujące na rozmaitym sprzęcie. W praktyce, choć tytuły obsługujące wyłącznie DLSS istnieją, to zazwyczaj są to pozycje mniejsze lub znajdujące się we wczesnym dostępie. Odpowiedź NVIDII była bardziej konkretna, ponieważ firma powiedziała wprost, że nie blokuje, nie zniechęca i nie ogranicza deweloperów gier w zakresie tego, jakie formy upscalingu obrazu chcą zaimplementować w swoich tytułach.

Podejście NVIDII jest zatem w praktyce bardziej otwarte niż to prezentowane przez AMD. Nie zmienia tego fakt, że do działania DLSS wymagane są karty graficzne tego producenta. Firma bowiem nie zabrania deweloperom w żaden sposób implementacji konkurencyjnego FSR, nawet w sytuacji, gdy dany tytuł powstaje we współpracy z "zielonymi". Danie graczom wyboru jest zawsze najlepszym wyjściem, tym bardziej, że w ocenie większości osób DLSS zapewnia lepszą jakość obrazu niż FSR. Niepokoi zatem, że lepsza z tych dwóch technik jest pomijana w niektórych dużych produkcjach. DLSS byłoby w nich bardzo przydatne, biorąc pod uwagę ostatnie problemy z optymalizacją PC-towych portów.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz