AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 już jutro zadebiutuje w grze Deathloop. Poznaliśmy listę kolejnych gier obsługujących FSR 2.0

W marcu AMD zdradziło szczegóły dotyczące techniki FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), które będzie bardziej zaawansowaną metodą upscalingu obrazu. AMD FSR 2.0 bazuje bowiem na rozwiązaniu o nazwie temporal upscaling (skalowanie czasowe), które wykorzystuje informacje z wcześniejszych klatek w celu udoskonalenia jakości obrazu w kolejnych, renderowanych już z niższej rozdzielczości. Dzięki czasowemu upscalingowi, obraz ma być bardziej szczegółowy i wierny temu, co zobaczymy w natywnej rozdzielczości. Już na dniach będziemy się mogli przekonać jak FSR 2.0 prezentuje się w pierwszej grze. AMD oraz Arkane Lyon potwierdzili bowiem implementację w Deathloop, a sama aktualizacja dodająca wsparcie w grze pojawi się już jutro.

Już jutro technika AMD FSR 2.0 zadebiutuje w grze Deathloop. Producent ponadto potwierdził listę pierwszych gier, w których pojawi się FidelityFX Super Resolution 2.0. Mowa m.in. o Forspoken i Microsoft Flight Simulator.

AMD FSR 2.0 na przykładzie gry Deathloop mogliśmy już omówić na bazie przygotowanych przez producenta screenów porównujących FSR 2.0, FSR 1.0 oraz natywną rozdzielczość. Choć nadal nie jest to w 100% taka sama jakość jak natywna rozdzielczość, całość prezentowała się zauważalnie lepiej w porównaniu do pierwszej generacji. Choć nadal możemy liczyć na zauważalny skok wydajności, czyste wymagania sprzętowe co do karty graficznej zostały zwiększone, co jest pokłosiem wykorzystania bardziej zaawansowanej metody upscalingu obrazu. Oczywiście AMD FSR 2.0 w dalszym ciągu nie potrzebuje żadnych osobnych jednostek pokroju rdzeni Tensor czy Matrix Engine.

AMD potwierdziło także wstępną listę 10 kolejnych gier (11 włącznie z Deathloop), które w najbliższych miesiącach otrzymają wsparcie dla techniki FSR 2.0. Wśród głośnych gier AAA mowa m.in. o nadchodzącym Forspoken (premiera w październiku) oraz udanym Microsoft Flight Simulator, który może pochwalić się bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Dokładna lista gier znajduje się poniżej. Aktualizacje dla poszczególnych gier będą publikowane stopniowo, w miarę zakończenia implementacji FSR 2.0 dla poniższych tytułów. Liczymy jednak, że lista ta będzie sukcesywnie się powiększać.

DEATHLOOP

Asterigos, Delysium

EVE Online

Farming Simulator 22

Forspoken

Grounded

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Perfect World Remake

Swordsman Remake

Unknown 9: Awakening

Źródło: AMD