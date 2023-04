AMD EPYC 9684X - 96-rdzeniowy procesor Zen 4 z serii Genoa-X trafił do sprzedaży w Chinach. Oferuje ponad 1 GB cache L3

W zeszłym roku AMD wprowadziło do oferty nową generację serwerowych procesorów EPYC o kodowej nazwie Genoa. Wprowadzono jednocześnie nową podstawkę SP5, a same procesory oferowane są w konfiguracji z 12 chipletami, dzięki czemu zwiększono maksymalną liczbę rdzeni Zen 4 do 96. Obecnie producent przymierza się do premiery kolejnych serii serwerowych procesorów: Bergamo z bardziej energooszczędną wersją Zen 4 (Zen 4c) oraz Genoa-X, w której wykorzystana zostanie technologia 3D V-Cache. Co ciekawe, mimo że EPYC Genoa-X jeszcze nie została oficjalnie ujawniona, na chińskich witrynach już trafił się testowy egzemplarz na sprzedaż.

Procesor AMD EPYC 9684X to 96-rdzeniowy i 192-wątkowy układ Zen 4 z 3D V-Cache. Jednostka Genoa-X pojawiła się na jednym z chińskich rynków.

Wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w których próbki inżynieryjne różnych podzespołów komputerowych w ciekawy sposób trafiały do sprzedaży na chińskich marketach. Obecnie widzimy kolejną taką historię, bowiem w Chinach pojawił się jeden egzemplarz procesora AMD EPYC 9684X, który wyposażono w 96 rdzeni Zen 4 z obsługą do 192 wątków jednocześnie. Procesor posiada również 1152 MB pamięci cache L3 - taka ilość jest możliwa dzięki skorzystaniu z technologii pakowania 3D V-Cache. W tym konkretnym przypadku każdy z 12 chipletów posiada dodatkową warstwę pamięci cache L3 w liczbie 64 MB.

Zdjęcia procesora AMD EPYC Genoa-X nie powinny być jakieś specjalnie zaskakujące. Układ z zewnątrz (niestety tylko takie zdjęcia możemy zobaczyć) wygląda jak dotychczasowe modele EPYC Genoa. Potencjalny użytkownik może oczywiście liczyć na montaż w gnieździe SP5, które zostało przygotowane z myślą o seriach Genoa, Genoa-X oraz Bergamo. Co ciekawe według portalu VideoCardz, nie ukrycie w żaden sposób kodu QR na obudowie procesora pozwoli na łatwą identyfikację, kto wcześniej posiadał ów serwerowy układ w wersji inżynieryjnej. Oficjalna premiera EPYC Genoa-X powinna mieć miejsce w drugiej połowie roku.

