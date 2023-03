AMD EPYC Genoa - zapowiadziano poprawki, które eliminują problem z obsługą dwóch modułów DDR5 na jeden kanał pamięci

Choć trudno odmówić procesorom AMD EPYC Genoa wysokiej jakości wykonania, to w momencie wypuszczenia ich na rynek nie obyło się bez drobnych zgrzytów. Chipy obarczone są bowiem pewnym niedociągnięciem, które uniemożliwia obsługę większej liczby modułów DDR5. Jednostki zadebiutowały ze wsparciem wyłącznie dla jednej kości DIMM na każdy dostępny kanał pamięci. Producent zapowiedział wydanie odpowiednich poprawek.

Procesory AMD EPYC Genoa nie obsługują natywnie dwóch modułów DIMM na każdy dostępny kanał pamięci. Problem jest możliwy do skorygowania za pomocą poprawki do BIOS-u, ale trzeba będzie zaczekać, aż na rynku pojawi się sprzęt z odpowiednią liczbą slotów.

Sprawa początkowo wydawała się poważna, bo pojawiły się spekulacje, że błąd może wymagać zmian projektowych samych procesorów. To oznaczałoby konieczność wyprodukowania i dostarczenia na rynek nowej wersji jednostek. Na szczęście skorygowanie niedociągnięcia będzie możliwe poprzez wypuszczenie odpowiednich poprawek do BIOS-u. Nowe wersje firmware’u są już dostarczane do producentów płyt głównych, co ma zapewnić obsługę dużo większej liczby modułów pamięci w niedalekiej przyszłości, choć będzie wymagało to wyprodukowania sprzętu z odpowiednimi slotami. Jak na razie debiutu doczekały się urządzenia od firmy Tyan.

Omawiany problem polega na ograniczeniu obsługi pamięci DDR5 do jednego modułu na każdy kanał pamięci. Oznacza to, że w przypadku procesorów AMD EPYC Genoa można skorzystać jedynie z dwunastu kości, które są połączone z dwunastoma dostępnymi kanałami. Poprawka ma odblokować możliwość skorzystania z dwóch modułów DDR5 na każdy kanał, co w teorii powinno podwoić ilość obsługiwanej pamięci. Gdyby problem obejmował błędy konstrukcyjne, to oznaczałoby, że obecnie wyprodukowane procesory pozbawione zostaną obsługi większej liczby kości. Na szczęście błąd nie jest aż tak poważny.

Warto odnotować, że w sytuacji podpięcia dwóch modułów pamięci do jednego kanału, dochodzi do zmniejszenia ich szybkości działania. Na platformach Intela jest to około 8-9%. Według specyfikacji sprzętu firmy Tyan, w przypadku procesorów AMD EPYC Genoa trzeba liczyć się ze spadkiem rzędu 10%. Nie powinno to stanowić jednak żadnego problemu, bo potencjalny zysk z zastosowania dużej liczby modułów pamięci jest większy w określonych zastosowaniach, niż stosunkowo nieznaczny spadek ich wydajności. Należy też zaznaczyć, że wsparcie dla funkcji zakładającej wykorzystanie dwóch kości DDR5 na każdy kanał pamięci, nie ma znaczenia kluczowego. Korzystają z niej bowiem tylko nieliczne podmioty. Procesory AMD nawet w standardowym trybie obsługują wystarczającą liczbę modułów do większości tego typu zadań.

Źródło: Tom's Hardware