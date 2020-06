AMD A520 - ASRock szykuje płyty główne z tanim chipsetem

Mimo, że tani chipset A520 nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany przez firmę AMD, to do sieci trafiają różnego rodzaju przecieki o planowanych płytach głównych z myślą o (naj)słabszych procesorach. Wszak do budżetowego CPU raczej mało który użytkownik dobierze układ z wyższej półki cenowej. Zamiast płyty głównej B550 lub X570, będzie chciał zaoszczędzić i zdecydować się na tanią konstrukcję opartą na AMD A520. Układy będą, rzecz jasna, gorzej wyposażone i mają obsługiwać jedynie standard PCI Express 3.0, o czym wiadomo już od ubiegłego roku. Firma ASRock oczywiście dołączyła do innych producentów i również przygotowuje płyty główne wykorzystujące omawiany chipset AMD A520.

Dzięki wpisowi w bazie EEC dowiedzieliśmy się, że firma ASRock planuje ponad 10 płyt głównych opartych na układzie AMD A520. Uchylono również rąbka tajemnicy na temat specyfikacji chipsetu.

Źródłem tych informacji jest baza EEC (ang. Eurasian Economic Commission), w której firma ASRock zarejestrowała dwanaście modeli płyt głównych opartych na układzie AMD A520. We wpisach odnotowano A520M Pro4, A520M Pro4 R2.0, A520M Pro4 3.0, A520M-HDV, A520M-HDVP, A520M-HDV R2.0, A520M-HDV R.30, A520M-HVS, A520M-HVS R2.0, A520M-HVS R.3.0. A520M-ITX/Ac i A520M/Ac. Będą one wykonane w formatach Micro-ATX lub Mini-ITX. We wpisach można również znaleźć niezapowiedziane wcześniej modele B550, które powinny zostać wkrótce ujawnione oficjalnie, takie jak B550M DASH czy B550M DASH R.2.0.

W przeciwieństwie do płyt głównych B550 i X570, chipset AMD A520 nie obsłuży standardu PCI Express 4.0. Zaoferuje maksymalnie 6 slotów PCI-e, a jeśli chodzi o liczbę portów SATA i USB 3.1 drugiej generacji, to wyniosą one odpowiednio cztery i dziewięć. Podobnie jak w starszych układach A320, tak i na A520 podkręcanie nie będzie możliwe. Różnice pomiędzy poszczególnymi chipsetami możecie zobaczyć na poniższej grafice. Premiera pierwszych płyt głównych A520 przewidziana jest na trzeci kwartał 2020 roku.

