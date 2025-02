Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na luty 2025. Wśród premier Szybcy i wściekli, Minionki i polski Lęk

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam serwis w tym miesiącu?

Szybcy i wściekli (The Fast and the Furious)

Kultowy początek wielkiej franczyzy o szybkich samochodach i niezniszczalnych mechanikach. Policjant Brian O’Conner otrzymuje zadanie rozpracowania gangu nielegalnych street racerów, podejrzewanych o serię napadów na kierowców ciężarówek. Przenikając do ich środowiska, zyskuje zaufanie lidera, Dominica Toretto, i zakochuje się w jego siostrze Mii. Tymczasem napięcie między rywalizującymi grupami narasta, a Brian staje przed trudnym wyborem. Na Amazon Prime Video dostępne są także kolejne części serii. Polecamy również analizę całej sagi filmowej przygotowaną przez braci Liebert, którą możecie znaleźć tutaj i tutaj. Występują: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez

Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez Światowa data premiery: 18 czerwca 2001 roku

18 czerwca 2001 roku W Prime Video od: 1 lutego 2025 roku

1 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: The Fast and the Furious

The Fast and the Furious Gatunek: Akcja, Thriller, Kryminalny

Akcja, Thriller, Kryminalny Kraj produkcji: USA, Niemcy

USA, Niemcy Ocena na portalu IMDb: 6,8/10 (433 tys. ocen)

6,8/10 (433 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,5/10 (308 tys. ocen)

7,5/10 (308 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 55% / 74%

Minionki (Minions)

Film przenosi nas w przeszłość, by opowiedzieć historię kultowych Minionków – od ich początków aż do momentu spotkania Gru. Te małe istoty od zawsze potrzebowały złego przywódcy i służyły już T. Rexowi, Czyngis-chanowi, Napoleonowi czy hrabiemu Drakuli… niestety, wszystkich przypadkowo zgładziły. Pozbawione celu Minionki, Kevin, Bob i Stuart, wyruszają na poszukiwanie nowego złoczyńcy. Podczas swoich przygód przypadkowo detronizują królową Elżbietę II i wpadają w kolejne szalone sytuacje. Występują: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan

Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Steve Coogan Światowa data premiery: 11 czerwca 2015 roku

11 czerwca 2015 roku W Prime Video od: 1 lutego 2025 roku

1 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Minions

Minions Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy, Sci-Fi

Animacja, Komedia, Przygodowy, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 6,4/10 (270 tys. ocen)

6,4/10 (270 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,8/10 (104 tys. ocen)

6,8/10 (104 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 55% / 49%

Niezwyciężony (Invincible) - Sezon 3

Serial animowany dla dorosłych, oparty na komiksach od Skybound & Image, opowiada historię 17-letniego Marka Graysona, który odkrywa, że odziedziczył po ojcu supermoce i dołącza do grona najpotężniejszych superbohaterów na Ziemi. To spełnienie jego największych marzeń, jednak wszystko zmienia się po wstrząsającym wydarzeniu, które rzuca cień na jego dawne i nowe życie. Występują: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Walton Goggins, Grey Griffin

Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Walton Goggins, Grey Griffin Światowa data premiery: 26 marca 2021 roku

26 marca 2021 roku W Prime Video od: 6 lutego 2025 roku

6 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Invincible

Invincible Gatunek: Animacja, Akcja, Thriller, Przygodowy, Superbohaterski

Animacja, Akcja, Thriller, Przygodowy, Superbohaterski Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,6/10 (227 tys. ocen)

8,6/10 (227 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 8,3/10 (16 tys. ocen)

8,3/10 (16 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 99% / 88%

Lęk (Anxiety)

Małgorzata kontroluje swoje życie, jest zorganizowana i zdeterminowana, a całą swoją energię poświęciła karierze. Jej młodsza siostra Łucja, pełna spontaniczności i poszukiwań, realizuje się w roli matki. Choć ich drogi życiowe były różne, teraz łączą się w trakcie najważniejszej podróży – Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do szwajcarskiej kliniki. Dla Małgorzaty to ostatnia podróż, chce odejść na własnych warunkach. Łucja wierzy, że uda się przekonać siostrę do walki o życie. Występują: Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz, Sabine Timoteo, Maciej Kosiacki

Magdalena Cielecka, Marta Nieradkiewicz, Sabine Timoteo, Maciej Kosiacki Światowa data premiery: 18 września 2023 roku

18 września 2023 roku W Prime Video od: 7 lutego 2025 roku

7 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Lęk

Lęk Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Polska, Szwajcaria, Niemcy

Polska, Szwajcaria, Niemcy Ocena na portalu IMDb: 6,3/10 (152 oceny)

6,3/10 (152 oceny) Ocena na portalu Filmweb: 6,4/10 (2,8 tys. ocen)

6,4/10 (2,8 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Reacher - Sezon 3

Serial "Reacher" oparty jest na bestsellerowej serii powieści autorstwa Lee Childa. Jack Reacher, były oficer żandarmerii wojskowej, zostaje aresztowany za morderstwo, którego nie popełnił, i wkrótce staje się bohaterem spisku, w którym biorą udział skorumpowani policjanci, podejrzani biznesmeni i wyrachowani politycy. Przemierzając Margrave w stanie Georgia, Jack musi polegać wyłącznie na sobie i swoich umiejętnościach. Występują: Alan Ritchson, Maria Sten, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald

Alan Ritchson, Maria Sten, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald Światowa data premiery: 4 lutego 2022 roku

4 lutego 2022 roku W Prime Video od: 20 lutego 2025 roku

20 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Reacher

Reacher Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminalny, Akcja

Dramat, Thriller, Kryminalny, Akcja Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,0/10 (237 tys. ocen)

8,0/10 (237 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,4/10 (22 tys. ocen)

7,4/10 (22 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 95% / 84%

