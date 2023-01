Amazon - pracownicy brytyjskiego oddziału rozpoczęli strajk. Chcieliby zarabiać tyle, co ich koledzy z oddziałów w USA

Po raz pierwszy w historii Amazona mamy do czynienia ze strajkiem. A dokładniej mowa o jego brytyjskim oddziale. Prawie 300 osób wyszło wczoraj przed siedzibę w Coventry i rozpaliło ognisko. Oczywiście "jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze". Strajk ów został zaplanowany już na początku tego roku ze względu na nieporównywalnie niską, względem oczekiwań, podwyżkę.

Pracownicy związkowi GMB już na początku tego roku zaplanowali strajk i wyznaczyli go na dzień 25 stycznia 2023 r. Strajk miał potrwać 24 godziny, więc dziś z pewnością się zakończy.

Spośród prawie 1000 pracowników Amazona, 300 należy do związków zawodowych. To właśnie oni biorą udział we wspominanym strajku. Mimo że Amazon w ubiegłym roku dał podwyżkę pracownikom o 0,5 funta (62 centy), to spora część pracowników uznało ją za "śmieszną". Domagają się więc podwyżki do 15 funtów (18,48 dolara) za godzinę pracy, a więc do tylu, ile zarabiają ich "koledzy" w USA. W sprawie zabrał głos sam Amazon. W wypowiedzi dla Engadget przedstawiciel firmy stwierdził, że ten strajk to tylko "ułamek procenta naszych pracowników".

Dodał również, że od 2018 roku pensje pracowników wzrosły o 29% oraz że każdy z nich mógł też liczyć na jednorazowy dodatek w wysokości 500 funtów (miało to na celu wspomóc pracowników w walce z inflacją). Amazon dodał, iż pracownicy mogą też liczyć na prywatne ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie na życie oraz opłacane posiłki. Innymi słowy - nie powinni mieć powodów do niezadowolenia. A jednak do strajku doszło, przy czym ma on potrwać dokładnie 24 h. A co później? Najprawdopodobniej nic. Związki zawodowe w siedzibach Amazona powstają jednak coraz liczniej, więc koniec końców, może przynieść to jakiś efekt.

Źródło: Engadget