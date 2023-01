Płacimy abonament prawie za wszystko, więc czemu by nie za leki? Amazon stara się to zmienić

Zapewne większość z nas musi stale przyjmować jakieś leki. Alergia, nadciśnienie, astma - dolegliwości jest cała masa. Dobra wiadomość jest taka, że Amazon wprowadził właśnie miesięczny abonament na leki, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Zła natomiast - usługa dostępna jest obecnie tylko w USA. Jednak znając dotychczasowe poczynania Amazona, usługa powinna być dostępna również w innych krajach.

Członkowie subskrypcji Amazon Prime mogą teraz korzystać z dodatkowej usługi. W kwocie 5 dolarów miesięcznie uzyskują dostęp do leków, które leczą ponad 80 powszechnych schorzeń.

Nowa usługa o której mowa nazywa się RxPass. Jest częścią apteki internetowej - Amazon Pharmacy - która zaczęła funkcjonować w 2020 roku (początkowo oferowała dwudniową dostawę leków na receptę). Tak jak wcześniej, dostępna jest tylko dla członków subskrypcji "Prime". Chociaż oferta nie wydaje się aż tak korzystna w połączeniu z nią (prawie 90zł, przeliczając na "nasze"), to RxPass oferuje leki na 80 typowych schorzeń, w tym refluks żołądkowy, cukrzycę, wysokie ciśnienie krwi czy nawet depresję lub raka piersi. A to wszystko okraszone darmową dostawą. Tak więc dla tych, którzy mają wiele schorzeń i wydają dużo więcej pieniędzy na leki, może być to ciekawą opcją. Tym bardziej, że nie trzeba stać w kolejce ;)

Na ten moment wszystkie z 60 z dostępnych leków są lekami generycznymi. Najprościej ujmując - są to zamienniki. Nie różnią się składnikami aktywnymi, a co za tym idzie, mają identyczne działanie. Jedyna różnica to opakowanie i nazwa. Można je nabyć wyłącznie poprzez posiadanie recepty. Jeśli chodzi o dostawę, to do wyboru jest opcja comiesięczna bądź kwartalna. Jedyne osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej usługi, to takie, które są zarejestrowane w Medicare, Medicaid lub innych rządowych programach opieki zdrowotnej. Czy jeśli usługa wejdzie na Polski rynek, może odnieść sukces? Wydaje mi się, że w wielu przypadkach mogłaby się okazać korzystniejsza niż tradycyjne wykupowanie leków.

Źródło: AboutAmazon, Edgadget