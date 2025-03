Amazon Games podpisuje umowę wydawniczą z Maverick Games na nową, fabularną grę samochodową w otwartym świecie

Złożone w dużej mierze z twórców odpowiadających za serię Forza Horizon Maverick Games to zespół, który trudno zignorować. Na jego czele stoi Mike Brown, będący w przeszłości dyrektorem kreatywnym wspomnianej wyścigowej franczyzy. Na owoce ich wysiłków przyjdzie nam jeszcze zaczekać, ale już teraz wiadomo, że ich najbliższy projekt będzie miał nie lada ambicje. A także niezgorsze zaplecze, bowiem wiąże się to ze współpracą z rozwijającym skrzydła Amazon Games.

Amazon Games ogłosiło, że zawarło umowę ze studiem Maverick Games, aby opublikować nowy międzyplatformowy tytuł AAA. Gra, której tytuł jeszcze nie jest znany, będzie fabularną grą samochodową w otwartym świecie na PC, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Amazon Games rozrasta się całkiem prężnie. Wśród najnowszych projektów zapowiedziano na przykład grę MMO w uniwersum Władcy Pierścieni - choć trzeba przyznać, że akurat nie uszczęśliwia to zbyt wielu. Ale kooperacja z Maverick Games daje znacznie większą nadzieję na coś udanego. Mający siedzibę w Wielkiej Brytanii zespół dołączy do grona ich współpracowników, co jest kolejnym efektem rozszerzania obecności Amazon Games na rynku europejskim obok choćby otwarciem nowego studia deweloperskiego w Bukareszcie.

Na razie musimy zaczekać na więcej szczegółów, natomiast wiemy, że chodzi o całkiem ambitny koncept fabularnej samochodówki w otwartym świecie. Jak podkreślił sam Brown: "Założyliśmy Maverick Games, mając jasny cel: stworzyć studio stawiające nacisk na twórców, które będzie budowało twórcze i nie bojące się ryzyka środowisko. Takie podejście pozwala naszemu zespołowi tworzyć najwybitniejsze dzieła w swojej karierze. I koniec końców oznacza to, że tworzymy gry, w których nasi gracze się zakochają. Gdy poznaliśmy zespół Amazon Games, szybko stało się jasne, że łączy nas wspólny etos: poświęcenie się oddaniu przestrzeni twórcom, aby mogli być prawdziwie innowacyjni w służbie tworzenia doświadczeń, które będą dla graczy prawdziwie wyjątkowe. Nie chcę zdradzać zbyt dużo, ale powiem, że nasz zespół jest niezwykle podekscytowany naszą grą i nie może się doczekać pokazania jej światu". Cóż, pozostaje zatem czekać, aż twórcy będą gotowi zdradzić nam pierwsze szczegóły.

Źródło: Amazon Games