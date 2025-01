Acer Predator Radeon RX 7800 XT OC, Nitro Radeon RX 7700 XT OC i Nitro Radeon RX 7600 XT OC - zaprezentowano nowe karty graficzne

CES 2024 to okazja nie tylko do prezentacji laptopów, ale także kart graficznych. Swoje modele przedstawiają poszczególni producenci. Wśród nich jest także Acer, który już wkrótce wprowadzi do oferty nowe karty Radeon. Nie znajdziemy, co prawda, wśród nich Radeona RX 7900 XTX i Radeona RX 7900 XT, ale zaprezentowane modele prezentują się solidnie. Uwagę zwraca zwłaszcza wyżej pozycjonowany Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC.

Najlepszy z zapowiedzianych modeli to wspomniany już Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC. Karta oferuje 16 GB pamięci GDDR6. Częstotliwość taktowania w grach wynosi 2254 MHz, ale w trybie boost jest w stanie osiągnąć nawet 2565 MHz. Za chłodzenie układu odpowiadają trzy wentylatory FrostBlade 3.0. Acer reklamuje kartę jako układ przeznaczony przede wszystkim do rozgrywki w rozdzielczości 1440p i ewentualnie 4K. Całość jest zasilana za pośrednictwem dwóch złącz 8-pin. Układ pojawi się w europejskich sklepach jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku w cenie 599 euro.

Acer Predator Radeon RX 7800 XT OC Acer Nitro Radeon RX 7800 XT OC Acer Nitro Radeon RX 7700 XT OC Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Układ graficzny NAVI 32 NAVI 32 NAVI 32 NAVI 33 Procesory FP32 3840 3840 3456 2048 Taktowanie Game 2254 MHz 2254 MHz 2276 MHz 2539 MHz Taktowanie Boost 2565 MHz 2565 MHz 2599 MHz 2810 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Magistrala pamięci 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Zasilanie 2 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin 2 x 8-pin Złącza 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 Wymiary 281,9 x 117,9 x

61,4 mm 279 x 129,6 x

50,4 mm 279 x 129,6 x

50,4 mm 268 x 111,2 x

40,1 mm Cena 599 euro 579 euro 519 euro b.d.

Druga propozycja Acera to Nitro Radeon RX 7700 XT OC. Układ ten wyposażono w 12 GB pamięci GDDR6. Gamingowe taktowanie oraz taktowanie boost układu jest nieco wyższe niż w poprzednim przypadku i wynosi odpowiednio 2276 MHz i 2599 MHz. Konstrukcja jest chłodzona przez dwa wentylatory FrostBlade. Warto odnotować, że całość nie przytłacza rozmiarami. Karta w obudowie zajmuje bowiem 2,5 slota. Podobnie jak w poprzednim przypadku, do zasilania wykorzystywane są dwa złącza 8-pin. Karta zadebiutuje na rynku europejskim w pierwszym kwartale bieżącego roku, a jej cena wyniesie 579 euro. Warto odnotować, że Acer wprowadzi na rynek także bliźniaczy pod względem konstrukcji Nitro Radeon RX 7800 XT OC z 16 GB GDDR6. W tym przypadku taktowanie w grach wyniesie 2254 MHz, zaś taktowanie boost 2565 MHz.

Ostatnią propozycją Acera jest Nitro Radeon RX 7600 XT OC. To teoretycznie najniżej pozycjonowany układ spośród najnowszych kart tego producenta. Z pewnością jednak nie można mówić o kompromisie w kwestii ilości VRAM. Oferuje on bowiem 16 GB pamięci GDDR6. Taktowanie układu w grach osiąga 2539 MHz, ale w trybie boost jest to nawet 2810 MHz. Także w tym przypadku za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory FrostBlade z podwójnymi łożyskami kulkowymi. Podstawę radiatora wykonano z kolei z miedzi, co wraz z ciepłowodami, ma zapewniać optymalną temperaturę pracy. Karta zajmuje 2,5 slota w obudowie, a do zasilania wykorzystuje dwa złącza 8-pin. GPU ma być dostępne w sklepach w lutym, jednak nie ujawniono na razie jego ceny.

Źródło: Acer