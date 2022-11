Acer Aspire 3 to pierwszy laptop z procesorami AMD APU Mendocino w postaci Ryzen 3 7320U oraz Ryzen 5 7520U

We wrześniu firma AMD oficjalnie zaprezentowała procesory APU Mendocino, należące do serii Ryzen 7020. Wśród nich znajdziemy takie układy jak AMD Athlon Gold 7220U, Ryzen 3 7320U oraz Ryzen 5 7520U. Przygotowane zostały z myślą o tańszych laptopach multimedialnych, gdzie otrzymamy obsługę najnowszych kodeków, a jednocześnie będzie możliwość również pogrania w starsze gry. Pierwszym laptopem, który otrzyma układy APU Mendocino będzie popularny Acer Aspire 3.

Acer Aspire 3 to pierwszy zaprezentowany laptop z procesorami AMD APU Mendocino w postaci Ryzen 3 7320U oraz Ryzen 5 7520U.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące laptopa Acer Aspire 3 z procesorami AMD Mendocino. Notebook tajwańskiej firmy będzie korzystał z jednostek AMD Ryzen 3 7320U oraz AMD Ryzen 5 7520U. W obu przypadkach mowa o 4-rdzeniowych i 8-wątkowych układach Zen 2 (czy raczej usprawnionym Zen 2 pod kątem litografii TSMC N6), w których dostępny będzie także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Układ iGPU wykorzystuje architekturę RDNA 2, a zbudowany jest z 2 bloków Compute Units. Radeon 610M obsługuje najnowsze kodeki, w tym HEVC oraz AV1.

Acer Aspire 3 z AMD Mendocino otrzyma także 8 GB lutowanej pamięci RAM LPDDR5 5500 MHz oraz nośnik SSD PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności 128 GB (z możliwości wymiany na pojemniejszy wariant). Ekran to klasyczny panel IPS o przekątnej 15,6", rozdzielczości Full HD, z odświeżaniem 60 Hz i niespełna 60% pokryciem barw sRGB. Do dyspozycji otrzymamy także złącza USB 3.2 typu C Gen.2 (z obsługą DisplayPort 1.4 oraz ładowaniem mocą do 45 W) czy HDMI 2.1 (choć tutaj nie wiemy czy mowa o pełnoprawnym HDMI 2.1 48 Gb/s czy też HDMI 2.1 TMDS, który ma takie same parametry jak HDMI 2.0). Laptop ma również system Windows 11 Home w wersji "S". Ceny Acer Aspire 3 z AMD Mendocino rozpoczynają się od 399 dolarów, więc mowa o naprawdę tanich konstrukcjach.

