AAEON UP 7000 - komputer jednopłytkowy z procesorami z rodziny Intel Alder Lake-N oraz 8 GB pamięci RAM

Tajwańska firma AAEON, która swoją działalnością obejmuje już niemal cały świat, zaprezentowała kolejne wersje komputera jednopłytkowego ze swojej linii UP 7000. Wszystkie poprzednie modele z tej serii opierają się na procesorach Intel Atom, natomiast nie są one już produkowane, gdyż zastąpiono je nową rodziną Intel Alder Lake-N. To właśnie na niej oparte są nowo wprowadzone SBC. Możemy liczyć na całkiem dobrą cenę i sporą funkcjonalność - jednak nie obyło się bez mniejszych wad.

AAEON UP 7000 to całkiem nowa seria mini komputerów, która oparta jest na procesorach Intel z serii Alder Lake-N. Te energooszczędne jednostki idealnie wpisują się w dewizę SBC, a dodatkowo rozszerzają potencjalne zastosowania obecnych modeli.

Seria UP 7000 opiera się na trzech modelach procesorów: Intel N50, Intel N97 oraz Intel N100. Najwydajniejszym wariantem będzie w tym wypadku N97 (choć chwilowo nie jest dostępy do kupienia). Komputer jednopłytkowy wspierany jest przez zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 12. generacji z 16 (Intel N50) lub 24 jednostkami obliczeniowymi (pozostałe modele). Możemy liczyć na nawet 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz do 64 GB wbudowanej pamięci flash eMMC. Tu pojawia się jeden ze wspomnianych minusów - płytki nie posiadają złącza na karty pamięci microSD, więc nie rozszerzymy w ten sposób dostępnej pamięci. Jeśli chodzi o dostępne porty, to na pokładzie znalazło się miejsce na trzy złącza USB 3.2 typu A oraz jedno HDMI 1.4b (max. 4K@30 FPS).

AAEON UP 7000 Procesor Intel N50 (2C/2T) - 3,40 Ghz, 6 W

Intel N97 (4C/4T) - 3,6 GHz, 12 W

Intel N100 (4C/4T) - 3,4 GHz, 6 W Układ graficzny Intel UHD Graphics Gen12 (16 lub 24 EU) Pamięć RAM 4 / 8 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 32 / 64 GB eMMC Łączność Gigabitowy port Ethernet (Realtek RTL88111H CG) Złącza 1 x HDMI 1.4b

3 x USB 3.2 typu A BIOS UEFI TPM TPM 2.0 FPGA Intel FPGA Altera Max V Wymiary i waga 85,6 x 56,5 mm / 1500 g Pobór mocy Typowy - 30 W Wspierane systemy operacyjne Ubuntu 22.04 LTS, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Yocto 4.0 Dodatkowe informacje 40-cyfrowych pinów GPIO, UART Cena Intel N50 / 4 GB / 32 GB - 189 dolarów

Intel N100 / 4 GB / 32 GB - 199 dolarów

Intel N100 / 8 GB / 64 GB - 239 dolarów

Otrzymujemy także dostęp do portu Ethernet, natomiast brakuje łączności bezprzewodowej, którą jednak z powodzeniem możemy dodatkowo "zamontować", przy pomocą dostępnych pinów. Na start otrzymujemy wsparcie dla systemów Microsoft Windows oraz Linux. Możliwości można rozszerzyć choćby za pomocą 40-cyfrowych pinów GPIO. Typowy pobór mocy został ustalony na 30 W, więc w połączeniu z dostępnymi procesorami możemy liczyć na całkiem dobrą wydajność (jak na tego typu urządzenia). Ceny zaczynają się od 189 dolarów za najsłabszy model, do 239 dolarów w przypadku konfiguracji Intel N100, 8 GB pamięci RAM oraz 64 GB eMMC. Nie są to ostateczne kwoty, ponieważ nie zawierają w sobie podatku oraz kosztów przesyłki. Zamówienia dokonamy z oficjalnej strony producenta.

Źródło: AAEON