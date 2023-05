A Plague Tale: Requiem otrzymał właśnie tryb Performance na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Gracze mogą liczyć na 60 FPS

A Plague Tale: Requiem to jedna z ciekawszych gier 2022 roku. Kontynuacja przygód Hugo i Amicii była również jedną z niewielu, która od razu zadebiutowała wyłącznie na PC oraz obecną generację konsol. Produkcja może pochwalić się wysoką jakością oprawy graficznej, choć okupione zostało to wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Z kolei na konsolach od dnia premiery była możliwa gra wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Nieoczekiwanie i bez zapowiedzi, udostępniono dzisiaj patch dla gry, który wprowadza na konsolach drugi tryb działania.

Focus Entertainment (wydawca A Plague Tale: Requiem) opublikował na Twitterze informację o udostępnieniu aktualizacji dla wspomnianej gry. W przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X (a więc z wyłączeniem Xbox Series S), gracze mogą od teraz wybrać jeden z dwóch trybów działania: dotychczasowy Quality w rozdzielczości do 4K i w 30 klatkach na sekundę oraz nowy - Performance - w którym możliwa jest gra w 60 FPS. Biorąc pod uwagę ogólną toporność prowadzenia głównych bohaterów, tryb Performance jest tutaj jak najbardziej pożądany.

Posiadacze PlayStation 5 oraz PC mogą obecnie skorzystać z obniżek cen. Na platformie Steam trwa promocja, w której A Plaque Tale: Requiem można dostać za niespełna 102 złote. Z kolei na PlayStation Store odpalono dzisiaj akcję, gdzie tytuł zgarniemy za niecałe 170 złotych. Posiadacze Xbox Series X mogą natomiast sprawdzić grę za pośrednictwem m.in. abonamentu Xbox Game Pass. Co ciekawe wydawca poinformował, że aktualizacja gry na PC wprowadza dodatkowe opcje graficzne, choć tutaj nie podzielono się szczegółami prócz informacji, że nowe funkcjonalności mają pomóc w lepszej optymalizacji produkcji.

Rat game just got even better.#APlagueTaleRequiem's Performance Mode is live, with a 60 FPS mode for PS5 and Xbox Series X as well as additional graphic options for PC! pic.twitter.com/czYplldfqt