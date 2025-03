3DMark Solar Bay gotowy do pobrania. Test pozwala sprawdzić wydajność Ray Tracingu na różnych platformach

Firma UL Solutions kojarzy się większości zwykłych użytkowników z narzędziem 3DMark, które pozwala przetestować wydajność komputera w zaawansowanych graficznie procesach. Amerykańskie przedsiębiorstwo wypuściło właśnie kolejny benchmark – Solar Bay. Za jego pomocą można sprawdzić wydajność urządzeń w renderowaniu scen z wykorzystaniem Ray Tracingu. Dużą zaletą jest możliwość jego użycia na różnych platformach sprzętowych.

Firma UL Solutions wypuściła nowy test 3DMark Solar Bay, który umożliwia dokonywanie porównań wydajności w Ray Tracingu komputerów PC i urządzeń mobilnych działających na systemie Android.

3DMark Solar Bay opiera się na schemacie obciążenia sprzętu charakterystycznego dla gier mobilnych. W tytułach tego typu bardzo często dochodzi do krótkotrwałych i nagłych mocnych obciążeń, które są przeplatane spokojniejszymi momentami. Test wykorzystuje elementy Ray Tracingu do generowania odbić i można go uruchomić także na urządzeniach mobilnych. Wśród obsługiwanych systemów jest Windows i Android. Śledzenie promieni na smartfonach to ciągle nowość. Dopiero od niedawna sprzęt tego typu jest w stanie udźwignąć obciążenia charakterystyczne dla tej techniki. Choć Ray Tracing na smartfonach ciągle raczkuje, to najpotężniejsze urządzenia mobilne są już w stanie dostarczyć przyzwoitą liczbę klatek na sekundę. Nowy benchmark Solar Bay, oparty na API Vulkan 1.1, doskonale to udowadnia. Do dyspozycji użytkowników oddano dwa nowe testy: standardowy i stress test. Pierwszy ma za zadanie zmierzyć wydajność sprzętu, drugi obciążyć go przez dłuższy czas.

Solar Bay został podzielony na trzy etapy, w których pojawia się stopniowo coraz więcej elementów Ray Tracingu. Na koniec użytkownik otrzymuje wynik ogólny i trzy wyniki poboczne dla każdego ze wspomnianych etapów. Nowy test UL Solutions umożliwia porównywanie platform PC-towych z rozwiązaniami mobilnymi. Jest to głównie sztuka dla sztuki, bo wiadomym jest, że smartfon nie jest w stanie prześcignąć w wydajności tradycyjnych komputerów. Serwis VideoCardz zaprezentował porównanie PC-ta wyposażonego w kartę graficzną GeForce RTX 4090 z Samsungiem Galaxy S23 Ultra. Ten pierwszy osiągnął 135 800 pkt, smartfon zaś dobił do 5 539 pkt. Choć urządzenia dzieli oczywiście przepaść, to trzeba zauważyć, że postęp w wydajności urządzeń mobilnych był w ostatnich latach imponujący. Test Solar Bay jest jednym z elementów składowych programu 3DMark, który można kupić na platformach Steam, Epic, stronie UL Solutions oraz w Google Play.

Źródło: UL Solutions, VideoCardz