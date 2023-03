3DMark wzbogacił się o test wydajności z wykorzystaniem techniki AMD FSR 2

Oprogramowanie 3DMark w przeszłości otrzymało osobne testy, sprawdzające możliwości technik upscalingu obrazu - NVIDIA DLSS oraz Intel XeSS. Już jakiś czas temu ogłoszono, że trwają również prace nad implementacją osobnego testu dla trzeciej z technik, czyli AMD FSR. Dzisiaj zarówno producent kart graficznych jak również obecni twórcy oprogramowania 3DMark poinformowali o wprowadzeniu rzeczonego testu do bazy. 3DMark AMD FSR 2 Feature bazuje na wcześniej opublikowanym 3DMark Speed Way.

Podobnie jak w przypadku testów NVIDIA DLSS czy Intel XeSS, także w 3DMark AMD FSR 2 Feature Test przygotowane są dwa przeloty. W pierwszym pomiarze sprawdzana jest wydajność w wybranej rozdzielczości (Full HD, Quad HD, 4K) z użyciem TAA jako metody antyaliasingu. W drugim rzucie TAA jest zmienione na technikę FSR 2 i tutaj do wyboru są wszystkie cztery tryby: Quality, Balanced, Performance oraz Ultra Performance. Po teście użytkownik ma możliwość przeanalizowania wyników z obu przelotów.

Oprócz sprawdzenia różnicy liczby klatek na sekundę, nowy test zawiera również dodatkową funkcję, opisaną jako Frame Inspector. Umożliwia ona analizowanie poszczególnych klatek obrazu i bardziej dokładne porównywanie natywnej rozdzielczości z TAA do techniki FSR 2. Narzędzie Frame Inspector zawiera interaktywne elementy sterujące do przesuwania po każdym obrazie oraz z możliwością powiększenia (maksymalnie 32x), co pozwala uchwycić dokładne różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami. Obrazy generowane przez narzędzie Frame Inspector są przechowywane tymczasowo i usuwane po zamknięciu programu 3DMark. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany lokalizacji folderu tymczasowego lub skopiowania obrazów do innego folderu w celu wykorzystania w późniejszym czasie.

