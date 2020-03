Thermaltake - zasilacze z monitoringiem z poziomu smartfona

Thermaltake znany jest głównie z produkcji obudów, układów chłodzenia procesora (zarówno powietrzem jak i AIO), peryferiów do gier oraz pamięci dla entuzjastów. W ofercie znajdują się jednak również zasilacze komputerowe. Chińska firma zaprezentowała związaną z nimi, ulepszoną technologię Smart Power Management 2.0. Thermaltake przeprojektował cały interfejs, umożliwiając użytkownikom śledzenie i rejestrowanie zużycia energii. Platforma SPM pomaga monitorować żywotność zasilacza cyfrowego i zapobiega ewentualnej utracie danych z powodu niewykrycia awarii. Zupełnie nowy interfejs zawiera ogólne dane dotyczące zasilania, tak aby użytkownicy mogli uzyskać interesujące ich informacje po jednym już tylko rzucie oka.

Smart Power Management 2.0 integruje trzy inteligentne platformy, DPS G na PC, DPS G Smart Power Management Cloud i DPS G Mobile APP, w celu zestawienia kluczowych statystyk dotyczących komputera, tworząc w tym celu szczegółowe wykresy.

Użytkownicy mogą dodawać, usuwać lub zmieniać na stronie zarządzania energią nazwę zasilaczy powiązanych z platformą. Aby bez problemu wychwycić nietypowe zdarzenia, użytkownicy mogą przejść do strony powiadomień w chmurze, w celu przeanalizowania uwag dotyczących aktywności zasilacza. Ponadto, Thermaltake aby promować ekologiczną koncepcję swojego produktu, stworzył stronę osiągnięć ECO, pomagająca zwiększyć świadomość użytkowników na temat ilości wytwarzanego dwutlenku węgla podczas korzystania z zasilacza oraz ilości drzew potrzebnych do jej zneutralizowania.

Po zalogowaniu użytkownicy mogą przeglądać całkowity czas działania wszystkich zasilaczy, zużycie energii elektrycznej, tygodniowy wykres słupkowy czasu użytkowania i wykres kołowy średniej wydajności. Wystarczy wybrać pojedynczy produkt, by otrzymać szczegółowe dane dotyczące każdego z nich. Dane powiadomień w chmurze aktualizowane są codziennie, aby użytkownicy mogli nadzorować status wszystkich zasilaczy. By móc korzystać z tego oprogramowania potrzebujemy zasilacza z serii Toughpower iRGB albo Toughpower DPS G RGB. W czasach drożejącej energii elektrycznej to może nie aż taki zły pomysł, jak by się mogło niektórym wydawać?

Źródło: techpowerup, thermaltake