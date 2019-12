SilverStone ET700 - W pełni modularne zasilacze 80 PLUS Gold

Jeszcze dziesięć lat temu zasilacze o mocy 700 czy 800 watów w domowym komputerze nikogo nie dziwiły. Sprawność najtańszych jednostek często pozostawiała sporo do życzenia, a i starsze litografie w których wykonywane były procesory i karty graficzne charakteryzowały się wyższym poborem mocy. Z czasem jednak dało się zaobserwować trend gdzie w większości domowych komputerów, nawet tych złożonych z myślą o graniu, 500-550 W to był świat i ludzie. Jednak wraz ze wzrostem liczby rdzeni w konsumenckich CPU ponownie możemy obserwować popularyzację mocniejszych zasilaczy. SilverStone postanowił więc rozszerzyć swoją ofertę o jednostkę SilverStone ET700 z certyfikatem 80 PLUS Gold.

SilverStone ET700 to w pełni modularny zasilacz komputerowy o wymiarach 150 x 86 x 165 milimetrów i wadze 1,5 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z platformą CWT opartą na jednej linii +12 V (do 58 A), aktywnym systemie PWC i japońskimi kondensatorami (tylko główne). Oczywiście nie zabrakło tez szeregu popularnych zabezpieczeń takich jak OCP, OPP, OVP, SCP, UVP oraz OTP. Całość chłodzi 135-milimetrowy wentylator, który aż do 60% obciążenia jednostki pracuje z minimalnymi obrotami i kulturą pracy nieprzekraczającą 18 dB(A).

Przewody w SilverStone ET700 to płaskie, czarne wiązki. Mamy tutaj do dyspozycji jedną wtyczkę 24-pin, dwie 8/4-pin (EPS), cztery 8/6-pin (PCIe), ośiem SATA III oraz trzy Molex. Opisywany zasilacz ma trafić do do sprzedaży pod koniec stycznia lub na początku lutego 2020 roku. Jego sugerowana cena to 129 dolarów, czyli około 499 złotych. To może przekreślić jego sukces w Polsce, gdzie w podobnej cenie dostępne są chociażby Corsair RM750X czy Seasonic Focus GX 750 . Nie wspominając o rodzimym SilentiumPC Supremo FM2 za około 365 złotych.

