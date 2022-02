YouTuber oszukał swoich widzów i zarobił na nich ok. 2 mln. zł. W tle zakup nowej Tesli, kryptowaluty i sporo chamstwa

Pamiętacie jeszcze oszustwo związane z kryptowalutą Squid Game? Wówczas to twórcy owego krypto-krypto wykorzystali mechanizm rug pull, a więc zgarnęli pieniądze naiwnych internautów po czym zniknęli. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w przypadku znanego za oceanem YouTubera o pseudonimie Ice Poseidon. Twórca ów zajmuje się produkowaniem materiałów z kategorii IRL, a więc po prostu relacjonuje swoje przemyślenia, podróże czy generalnie życie. Ostatnio Ice Poseidon wpadł na pomysł, by zachęcać swych widzów do zainwestowania w kryptowalutę CxCoin, której sam był inicjatorem. Jak można się domyślać, historia ta skończyła się z korzyścią dla YouTubera, zaś dla jego widzów - wręcz przeciwnie.

Znany amerykański YouTuber oszukał swoich widzów metodą rug pull. Za pieniądze, które zarobił na oszustwie kupił sobie nową Teslę.

Po jakimś czasie, wbrew swoim pierwotnym zapewnieniom o stabilności i potencjale kryptowaluty, streamer sprowadził jej wartość niemal do zera. Okazuje się, że na całym tym przekręcie, Ice Poseidon zarobił ok. 500 tysięcy dolarów. Pieniądze te zresztą szybciutko ulokował i to w zakup nowej Tesli, co naturalnie także streamował... Największym chamstwem było jednak chyba oświadczenie YouTubera, w którym część winy zrzuca na swoich widzów!

"Część odpowiedzialności spoczywa również na widzach, za to, że wkładają w to zbyt wiele emocji… Nikt nie zasługuje na to, by zostać oszukanym, jednak czasami musisz zadbać o siebie" - powiedział YouTuber podczas rozmowy na kanale innego popularnego streamera. Warto wiedzieć, że oszustwa tego typu (rug pull) są coraz popularniejsze. Tylko w ubiegłym roku ofiary tegoż oszustwa straciły łącznie niemal 8 miliardów dolarów. Dlatego też warto być w najbliższym czasie wyjątkowo czujnym na tego typu zagrania pojawiające się co rusz w sieci.

Źródło: YouTube