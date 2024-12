Xbox Series X i Xbox Series S nie doczekają się na razie odświeżonych wersji. Głos w tej sprawie zabrał Phil Spencer

Od czasu do czasu pojawiają się spekulacje, że firmy Microsoft i Sony mogą zdecydować się na wypuszczenie odświeżonych edycji konsol obecnej generacji. Sprzęt taki charakteryzowałby się lepszymi parametrami pracy, co byłoby odpowiedzią na postęp, który dokonuje się na rynku PC-towym. Głos w tej sprawie zabrał Phil Spencer – szef działu gamingowego Microsoftu. Osoby oczekujące nowej edycji konsol Xbox Series X i S raczej nie będą zadowolone.

Phil Spencer zadeklarował, że Microsoft w obecnej chwili nie pracuje nad odświeżonymi wersjami konsol Xbox Series X i S. W jego ocenie, obecny sprzęt posiada jeszcze pokłady niewykorzystanego potencjału.

Rozmowę ze Spencerem przeprowadził serwis IGN w trakcie trwającego właśnie wydarzenia Gamescom 2023. Oprócz komentarzu dotyczącego między innymi zbliżającego się debiutu Starfielda i premiery Baldur’s Gate 3, szef Xboksa zaznaczył, że Microsoft nie pracuje aktualnie nad odświeżonymi edycjami swoich konsol. Firma koncentruje się w chwili obecnej na dostarczeniu Xbox Series S z większą przestrzenią dyskową. W jego ocenie deweloperzy nie wycisnęli jeszcze maksimum ze sprzętu obecnego na rynku od 2020 roku. Jak twierdzi Spencer, zbliżamy się dopiero do końca początku cyklu życia tych konsol. To sugeruje, że upłynie jeszcze sporo czasu zanim otrzymamy następną generację.

Szef Xboksa argumentuje również, że w postępie graficznym nie wszystko sprowadza się do liczby pikseli i wyższej rozdzielczości. Jak pokazuje rynek PC-towy, równie ważna jest jakość oświetlenia oraz inne elementy, które sprawiają, że gra wygląda bardzo dobrze. W tej sferze jest ciągle duży potencjał na ulepszenia nawet w przypadku konsol obecnej generacji. Wiele wskazuje na to, że firma Sony nie będzie chciała pójść w ślady Microsoftu i zdecyduje się wydać odświeżoną wersję PlayStation 5. Model z dopiskiem "Pro" ma charakteryzować się znacznie wyższą wydajnością. Możliwe jest za to, że Microsoft przygotowuje pozbawioną napędu Blu-ray edycję konsoli Xbox Series X.

Źródło: IGN