Xbox Mobile Store - dziennikarz zdradza, kiedy wystartuje nowy sklep z grami mobilnymi. Czy Microsoft wygra z Google Play?

O tym, że Microsoft ma wystartować z własnym sklepem mobilnym, który konkurować ma z Google Play czy App Store wiemy już od kilku lat. Oczywiście nigdy nie były to wieści do końca oficjalne i tak samo jest tym razem. Najnowsze informacje odnośnie Xbox Mobile Store pochodzą od Toma Warrena - dziennikarza serwisu The Verge. Twierdzi on, że nowa platforma wystartuje już w 2024 roku.

Tom Warren, dziennikarz serwisu The Verge, twierdzi, że Microsoft otworzy nowy sklep z aplikacjami mobilnymi już w przyszłym roku.

Jako że nowa platforma miałaby stanowić bezpośrednią konkurencję dla sklepów Apple i Google, toteż można podejrzewać, że Xbox Mobile pozwoli na zakup i pobieranie zawartości, a nie tylko na streamowanie gier, tak jak w przypadku planu Game Pass Ultimate. Sklep z grami mobilnymi oraz streaming za pomocą Game Passu to na pierwszy rzut oka bardzo podobne "działki". Jednak - jak zauważa Warren - rynek gier mobilnych jest dużo bardziej dochodowy, niż rynek gier na konsole. Jeśli więc można zarabiać pieniądze na obu platformach, to czemu nie? Wydaje się też bardziej niż pewnym, że wśród autorów gier mobilnych w sklepie Xbox Mobile pojawi się Activision Blizzard King, który został przejęty przez Microsoft kilka dni temu.

Activision Blizzard King jest mianowicie producentem ogromnej liczby gier mobilnych takich jak Candy Crush, Bubble, Farm Heroes czy Crash Bandicoot: On the Run. Jak widać Microsoft planuje więc mocną ekspansję na kolejny rynek, mając świadomość jak ów rynek (gry mobilne) mocno się rozwija i ile przynosi zysków. Trzeba jednak pamiętać, że każdy nowy sklep z grami mobilnymi nie ma łatwo właśnie ze względu na to, że wspomniane Google Play czy App Store instalowane są na urządzeniach mobilnych jeszcze gdy te znajdują się na "taśmie produkcyjnej". Aby gracze mobilni naprawdę zainteresowali się nowym sklepem z grami i zostali mu wierni, Xbox będzie musiał mieć naprawdę konkurencyjną ofertę i świetną grupę marketingowców.

Źródło: WCCFTech