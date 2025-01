Xbox Game Pass Core - abonament oficjalnie zastępuje Xbox Live Gold. Na graczy czeka spora niespodzianka

Wraz z nadejściem bardzo udanej i popularnej konsoli Xbox 360, pojawił się także abonament Xbox Live Gold. Czasy jednak zaczęły się zmieniać, więc Microsoft uznał, że nowe konsole powinny otrzymać odświeżoną wersję dotychczasowego planu subskrypcyjnego. Decyzje te doprowadziły do powstania subskrypcji Xbox Game Pass Core, która mimo swojej dużo niższej ceny, będzie oferować kilkadziesiąt gier oraz dodatkowe zniżki zakupowe.

Już 14 września 2023 roku abonament Xbox Live Gold zostanie zmieniony na Xbox Game Pass Core. Nowość będzie oferowała to, co dotychczas, jednak dzięki kilku zmianom okaże się dużo korzystniejsza.

Na początku warto wspomnieć, że osoby, które mają wykupioną subskrypcję Xbox Live Gold, automatycznie otrzymają zmieniony plan. Nadal będą mogły one korzystać z rozgrywki multiplayer, a w każdym miesiącu dostępne będą do kupienia wybrane gry ze zniżką. Cena także pozostanie taka sama - 29 zł miesięcznie. Początkowo ogłaszano, że biblioteka gier będzie składać się z 25 cenionych tytułów, natomiast Microsoft postanowił nieco uatrakcyjnić ofertę na start, dzięki czemu subskrybenci otrzymają 36 różnych produkcji z oferty Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Core będzie dostępny zarówno na konsoli Xbox One, jak i konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series. Cały katalog gier będzie dość "stały", ponieważ aktualizacje w ofercie nastąpią jedynie 2 lub 3 razy w roku. Nie można jednak narzekać na startowe gry, ponieważ wśród nich znajdą się bardzo dobre produkcje pokroju Dishonored 2, Forza Horizon 4, czy też Ori and the Will of the Wisps. Pełna lista składa się z wymienionych poniżej tytułów:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Źródło: Microsoft