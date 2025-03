Wyższe TDP dla procesorów AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X. MSI jako pierwsze udostępnia nową opcję w aktualizacji BIOS-u

Po raz kolejny wracamy do popularnego w ostatnim czasie tematu, który dotyczy świeżo wprowadzonych procesorów z serii AMD Ryzen 9000. Początkowo ich wydajność dość mocno odbiegała od tego, co zapowiadała wcześniej firma AMD, natomiast z czasem sytuacja zaczęła się trochę poprawiać. Najpierw pojawiła się aktualizacja dla systemu Windows 11, która zwiększała wspomnianą wydajność, a już teraz można skorzystać z nowej opcji w BIOS-ie, która zmienia TDP układów.

Zapowiadana (nieoficjalnie) aktualizacja BIOS-u, która miała podnieść TDP dla procesorów AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X jest już dostępna dla niektórych osób — poniekąd, gdyż MSI wprowadziło nową opcję już teraz.

Według początkowych doniesień wyższe TDP dla układów z serii Granite Ridge, a mianowicie omawianych AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X, miało być dostępne w aktualizacji BIOS o oznaczeniu AGESA 1.2.0.1a Patch A. Okazało się, że nowa opcja pojawi się jednak w wersji 1.2.0.2, natomiast niektórzy producenci płyt głównych, tacy jak MSI, pozwolili użytkownikom podnieść TDP dla wspomnianych jednostek w odsłonie 1.2.0.1, którą już można pobrać. Po jej instalacji można się spotkać z opcją "TDP to 105 W".

Użytkownik portalu X, który podzielił się powyższym zrzutem ekranu, w opisie zawarł również wyniki, jakie osiągnął procesor AMD Ryzen 7 9700X po zmianie TDP. Wcześniej w benchmarku Cinebench R23 było to 20 409 pkt (65 W), natomiast po ustawieniu TDP na 105 W układ zakończył test z rezultatem 23 153 pkt. Model poradził więc sobie lepiej o 13,44%. Autor nie podał jednak, czy wersja systemu Windows była tą, na której obecna jest poprawka zwiększająca wydajność, więc w tym wypadku wyników nie można dokładnie zinterpretować. Natomiast BIOS AGESA 1.2.0.2 ma być dostępny we wrześniu lub na początku października 2024 roku (jak podaje portal WCCFTech), więc wtedy każdy, kto nie posiada płyty głównej od MSI, będzie mógł na własnej skórze się przekonać, jak bardzo nowo ustalone TDP wpływa na wydajność (choć z przeprowadzonych testów na PurePC wynika, że nie powinniśmy liczyć na zbyt wiele - linki do: AMD Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X).

Źródło: X @kuroberumo