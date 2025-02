AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X - aktualizacja BIOS-u ma zmienić parametr TDP procesorów. Szykuje się lepsza wydajność

Już jutro (15 sierpnia 2024 roku) zadebiutują kolejne dwie nowe jednostki od AMD z rodziny Granite Ridge, natomiast właśnie na światło dzienne wyszły ciekawe informacje, które dotyczą wprowadzonych do tej pory procesorów z serii AMD Ryzen 9000. Okazuje się, że zbliża się aktualizacja BIOS-u dla wszystkich płyt głównych opartych na platformie AM5, która wprowadzi nowe wartości parametru TDP dla układów AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X. Dzięki temu wzrośnie ich wydajność.

Według nowych doniesień wprowadzone do tej pory procesory z serii AMD Ryzen 9000, a dokładniej AMD Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X, będą wkrótce wydajniejsze. Wszystko przez aktualizację, która podniesie ich parametr TDP.

Omawiane dwa procesory okazały się... niezbyt korzystnym wyborem dla graczy. Ostatnie wyniki sprzedaży z pewnego niemieckiego sklepu nie napawały optymizmem, albowiem przez kilka dni od premiery sprzedano zaledwie 10 sztuk tańszego modelu (link). Oczywiście jednostki same w sobie nie są złe, ponieważ przyniosły wzrost wydajności. Natomiast okazał się on niezbyt współmierny do tego, w jakich cenach są oferowane nowości, co skutecznie zniechęciło klientów do zakupu. Według informatora, który ukrywa się na platformie X pod pseudonimem chi11eddog, już wkrótce w układach AMD Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X zostanie podniesiony parametr TDP.

AMD will increase Ryzen 5 9600X and Ryzen 7 9700X TDP from 65W to 105W, with AGESA 1.2.0.1a Patch A. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 14, 2024

Aktualnie dla obu jednostek TDP wynosi 65 W, a po nadchodzącej właśnie aktualizacji BIOS-u o oznaczeniu AGESA 1.2.0.1a Patch A, ma być to 105 W. Warto jeszcze raz podkreślić, że będzie ona dostępna dla wszystkich płyt głównych, które oparte są na platformie AMD AM5. Należy jednak pamiętać, że mowa tu o niepotwierdzonych informacjach przez AMD, więc mimo wszystko trzeba je rozpatrywać z lekkim przymrużeniem oka. Można zakładać, że omawiana zmiana przyniesie wzrost wydajności, choć testy wykazały, że nie będzie on spektakularny.

