Wymagania sprzętowe Death Stranding PC. Premiera gry 14 lipca

Pecetowa wersja Death Stranding zmierza wielkimi krokami. Do premiery gry pozostał raptem miesiąc, nic więc dziwnego, że studio Kojima Productions wespół z wydawcą, firmą 505 Games, ujawnili wreszcie oficjalne wymagania sprzętowe. Producent ogłosił wcześniej, że port na komputery osobiste nie będzie miał limitu klatek z wersji konsolowej, chociaż podano jedynie konfigurację sprzętową do 60 FPS, więc nie jest jasne, czy użytkownicy monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu skorzystają z ich dobrodziejstw. Ogólnie rzecz biorąc, wymagania sprzętowe Death Stranding PC są dość niskie i posiadacze starszego sprzętu powinni cieszyć się zadowalającą płynnością przy zachowaniu przyzwoitych ustawień graficznych. Kiedy premiera gry?

Poznaliśmy minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe Death Stranding na PC. Posiadacze starszych komputerów osobistych nie mają się czego obawiać. Premiera gry odbędzie się już 14 lipca 2020 roku.

Do Death Stranding w wersji PC w zupełności wystarczy czterordzeniowy i czterowątkowy procesor ze starszej generacji oraz tylko 8 GB pamięci RAM. Również w kwestii karty graficznej gra „na papierze” nie wygląda na wymagającą. Do rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i 60 klatek na sekundę (przy prawdopodobnie wysokich detalach, choć nie zostało to doprecyzowane przez producenta) potrzeba GPU na poziomie GeForce’a GTX 1060 z 6 GB VRAM-u lub zbliżonego doń Radeona RX 590, czyli karty graficzne ze średniej półki, i to sprzed paru lat (test wydajności AMD Radeon RX 590 vs Nvidia GeForce GTX 1060). Kompletne wymagania sprzętowe Death Stranding PC kształtują się następująco:

Minimalne wymagania sprzętowe Death Stranding (720p i 30 FPS):



System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-3470 3,2 GHz lub AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1050 lub AMD Radeon RX 560

Dysk twardy: 80 GB wolnego miejsca

Rekomendowane wymagania sprzętowe Death Stranding (1080p i 30 FPS):



System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4460 3,2 GHz lub AMD Ryzen 5 1400 3,2 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570

Dysk twardy: 80 GB wolnego miejsca

Rekomendowane wymagania sprzętowe Death Stranding (1080p i 60 FPS):



System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i7-3770 3,4 GHz lub AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

Pamięć RAM: 8 GB

Karta grafiki: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 590

Dysk twardy: 80 GB wolnego miejsca

Przypominamy, że Death Stranding będzie pierwszą grą na silniku Decima, która wyjdzie na PC. Ujawnione wymagania sprzętowe mogą być wskazówką tego, czego mniej więcej należy spodziewać się po zalecanych konfiguracjach sprzętowych do Horizon Zero Dawn. Przygodowa gra akcji studia Guerrilla Games również powstała na rzeczonym silniku Decima i wyjdzie na komputery osobiste latem 2020 roku. Dokładną datę premiery być może poznamy dzisiaj w trakcie prezentacji PS5 Future of Gaming, na której najprawdopodobniej zapowiedziana zostanie kontynuacja przygód Aloy na konsolę PlayStation 5. Tymczasem dzięki serwisowi PC Gamer możemy obejrzeć kilka nowych screenów z pecetowej wersji Death Stranding, która trafi do sprzedaży już 14 lipca tego roku. Więcej znajdziecie pod tym adresem.

