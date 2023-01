Witcher 3 RT Fidelity Mod, czyli moderzy po raz kolejny pokazują, że Wiedźmin 3 może wyglądać jeszcze lepiej

Mimo wielu gorących premier gier, które wieńczyły 2022 rok, spora część graczy najmocniej wyczekiwała next-genowej aktualizacji do 7-letniego Wiedźmina 3. Po miesiącach intensywnych prac łatka odświeżająca Dziki Gon w końcu trafiła na konsole i PC. Abstrahując już od kontrowersji, które pojawiły się wraz z tą aktualizacją, trzeba przyznać, że świat Białego Wilka stał się dzięki niej rzeczywiście sporo ładniejszy. Jednak nowa fanowska modyfikacja Witcher 3 RT Fidelity Mod pokazuje, że... można jeszcze lepiej.

Wiedźmin 3 to jedna z najbardziej modowanych gier na świecie. Wygląda na to, że po aktualizacji do Edycji Kompletnej, niewiele się w tej materii zmieniło.

Zanim do gry Wiedźmin 3 trafiła wspomniana wyżej, next-genowa aktualizacja, dotychczasowe, nieoficjalne modyfikacje fanowskie udowadniały, że ich twórcy nie mają się czego wstydzić. Ba, jeszcze dziś znajdzie się wielu graczy, którzy twierdzą, że fanowskie mody były w stanie uczynić Wiedźmina 3 ładniejszym (a przede wszystkim płynniejszym...), niż ostatnia aktualizacja od CD Projekt RED. Tak się aktualnie składa, że miłośnicy sceny modderskiej mają kolejny powód do radości. Oto bowiem w sieci pojawił się zacny moc o nazwie Witcher 3 RT Fidelity Mod.

Mod RT Fidelity poprawia przede wszystkim funkcje śledzenia promieni, by ostatecznie jeszcze bardziej poprawić efekty wizualne. Co ważne - twórcy podkreślają, że ich modyfikacja nie wpływa na obciążenie podzespołów komputerowych aż w takim stopniu, jak robi to oficjalny patch. Instalując Witcher 3 RT Fidelity otrzymamy przede wszystkim korzyści wizualne związane z odbiciami oraz cieniami opartymi na ray tracingu, dzięki czemu gra stanie się jeszcze bardziej realistyczna. A poniżej już pełna lista zmian, które wprowadza mod, wraz z galerią dwóch ujęć przed (before) oraz po (after) zainstalowaniu moda:

Całkowicie naprawia problemy z losowym pojawianiem się cieni z włączonym ray tracingiem (bez pogorszenia wydajności);

Naturalne oświetlenie przerywników filmowych;

Poprawiono jakość cieni własnych postaci;

Poprawiono i ulepszono jakość cieni światła pochodni i latarni;

Naprawiono cienie lokalne (zaktualizowano rozdzielczość do maksimum);

Lepsza okluzja otoczenia z ray tracingiem;

Lepsze odbicia RT i poprawa odległości;

Lepsze oświetlenie RT (wewnątrz i na zewnątrz);

Lepsze efekty rozmycia ruchu.

Źródło: Nexus Mods